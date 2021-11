Pasaules kausa kvalifikācija basketbolā: Latvija – Serbija. Teksta tiešraide

Latvijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien uzsāk 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīru, Belgradā spēkojoties ar Serbijas valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

Pasaules kausa kvalifikācija basketbolā: Latvija – Serbija

Sākas 2. ceturtdaļa

Reinis Lācis no BelgradasGrūti spriest, kā tas izskatās televīzijas pārraidē, bet Teodosičs klātienē izskatās ļoti stīvs. Viņa gaita liecina par pietiekami ilgu dzīvi basketbolā. Taču uzbrukumā serbs tiek, kur vien vēlas. Aizsardzībā viņam jāsaskaras ar lielu darba apjomu, jo viesi viņu šķietami apzināti meklē.

Latvija - Serbija 33:28. Noslēgusies 1. ceturtdaļaKomandas apmainās precīziem trijniekiem (Lomažam jau 12 punkti!!!). Teodosics palīdz mājiniekiem sadeldēt pārsvaru, bet Latvija ceturtdaļu noslēdz ar Šķēles skaistu metienu

Latvija - Serbija 28:24Lomažs gūst vēl divus punktus (deviņi punkti pēc kārtas). Teodosičs iemet divus sodiņus. Pirmo metienu garām Latvijas rindās aizmet Pasečniks.

Reinis Lācis no BelgradasTagad pienākušas ļoti interesantas minūtes. Nomainīts Zoriks, bet saspēles vadītāja pienākumus pilda Lomažs, kuram pirmie uzbrukumi sanākuši izcili. Pašā pirmajā uzbrukumā aizsargus no trīspunktu metienu līnijas meklēja Pasečņiks. Centri spēles veidošanā tika aktīvi iesaistīti arī vasarā. Pavērosim, vai tas ieplānots tā arī šovakar.

Latvija - Serbija 26:20Latvija turpina nekļūdīgi uzbrukt. Lomažs iemet pustālo, tad precīzi divi sodiņi un precīzs tālmetiensSerbija ņem pārtraukumu

Latvija - Serbija 19:18Leģendārais serbs Teodosičs uzreiz pēc iznākšanas laukumā gūst divus punktus, uz ko Latvija atbild ar Zorika 3+1.Komandas turpina uguņot - Latvija trāpījusi visus metienus, serbi kļūdījušies tikai divos no desmit metieniem.

Latvija - Serbija 15:16Komandas turpina būt rezultatīvas. Serbiem tālmetienu trāpa Smailagičs. Latvijai kļūda uzbrukumā un tad Smailagičs pretuzbrukumā izceļas ar iespaidīgu "danku". Gražulis atgūst divus punktus, bet tad Kurucam jau otrā piezīme. Kurucs tiek nomainīts.

Latvija - Serbija 12:11Čavars izceļas ar slam dunk, serbiem pirmo trijnieku realizē Trifunovičs. Bertāns caurgājienā gūst punktus ar sodu, tad realizē sodu.Čavara vietā iznāk Pasečniks, kurš pēc ilgāka laika atgrizeis valstsvienībā.

Latvija - Serbija 6:7Smailagičs no groza apakšas precīzs, bet tad pirmos punktus Latvijas izlasē gūst Kurucs. Interesanti, ka Kurucs punktus gūst neizmetot bumbu cauri groza stīpai, jo bloķēta lejupejoša bumba.Serbi gūst vēl divus punktus, bet Bertāns ar trejaci pirmo reizi vadībā izvirza Latviju. Serbija gan ātri atgūst vadību.

Latvija - Serbija 2:2Pirmais uzbrukums serbiem, pēc neprecīza metiena Gražulis neizcīna bumbu un Jagodičs-Kuridza iemet no groza apakšas. Latvijai kļūda uzbrukumā, bet serbiem nesekmīgs uzbrukums. Latvijai pirmos punktus gūst Gražulis.

Latvija - Serbija. Spēle sākusies

Šodien Latvijas grupā negaidīti pārliecinošu uzvaru guva Beļģija, kas viesos ar 83:57 pieveica Slovākiju.

Latvijas izlases sākumsastāvs: Kurucs, Bertāns, Čavars, Gražulis, Zoriks

Beigusies iesildīšanās un tagad komandas tiek izsauktas laukumā. Tad vēl valstu himnas, pēc tam jau galvenais notikums - cīņa!

Reinis Lācis no BelgradasPešičs (kurš gan no 2000. līdz 2002. gadam trenēja Dienvidslāvijas izlasi) ir bijušais Rodiona Kuruca treneris "Barcelona" klubā. Kurucs vēl pirmdien ar pašpārliecinātu "protams!" apliecināja, ka viņam spēle pret speciālistu, pie kura viņš reti tika laukumā, noteikti sagādā papildu motivāciju.

Reinis Lācis no Belgradas"Hall Pionir" pēkšņi piepilda aplausi. Vairāki skatītāji pat pieceļas kājās. Izskaidrojums pavisam vienkāršs. Zālē iesoļojis leģendārais Svetislavs Pešičs, kuram šī ir debija oficiālā spēlē Serbijas izlases galvenā trenera amatā.

Reinis Lācis no BelgradasLīdzjutēji jau ieņēmuši pozīcijas. Izlases uzsāk pēdējo iesildīšanos pirms spēles.

Reinis Lācis no BelgradasLatvijas izlase Serbijā ieradās ar līgumreisu. Līdzi devās arī vairāki basketbola saimes pārstāvji un izlases līdzjutēji, kurus no lidostas pavadīja policijas konvojs.Arīdzan šodien visu dienu latviešu apdzīvotās viesnīcas pirmajā stāvā uzturējās policisti.

Reinis Lācis no BelgradasTreneri laukumā gaida Latvijas izlasi. Interesanti, ka Luka Banki tukšā laukumā ik pa laikam driblē un (atzīstami) izpilda metienus. Vai pieeja, kā saglabāt mieru?

Reinis Lācis no BelgradasLabvakar! "Pionir Hall" lēnām sāk ierasties līdzjutēji. Nupat dīdžejs izlēma, ka mazliet skaļāk jāpagriež mūzika. Tuvojas spēle starp Latvijas un Serbijas izlasēm.