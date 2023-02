Pasaules kausa kvalifikācija: Latvija – Turcija. Teksta tiešraide

Latvijas vīriešu basketbola izlase, kas jau nodrošinājusi ceļazīmi uz 2023.gada Pasaules kausa finālturnīrā, kvalifikācijas turnīra otrā posma mačā izbraukumā tiksies ar Turciju.

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi no mača Bursā.

Pasaules kausa kvalifikācija basketbolā: Latvija – Turcija

26:23. Noslēgusies pirmā ceturtdaļa.Spēles turpinājumā komandas izpildīja soda metienus, un pēc tiem Latvija panāca četru punktu pārsvaru (24:20). Tad turkiem vēl viens tālmetiens, bet Latvijas izlases pēdējā uzbrukumā šajā ceturtdaļā Žagars caurgājienā izcēlās ar diviem punktiem.

22:19Komandas guva pa punktam no soda metienu atzīmes, bet tad Laksas tālmetiens pirmo reizi deva vadību Latvijas izlasei.

18:18Žagars vēlreiz bija precīzs no tālās distances, turki uzreiz atbildēja ar to pašu. Gražulis guva divus punktus no groza apakšas nākamajā Latvijas uzbrukumā. Brīdi vēlāk Gražulis teicami piespēlēja Žagaram, kurš iemeta savu trešo tālmetienu šajā ceturtdaļā!

10:15Bitims realizēja vēl vienu tālmetienu Turcijas izlase, savukārt otrā laukuma galā Gražulis iespēlēja bumbu Pasečņikam, pret kuru atkal pārkāpa noteikumus. Viņš šoreiz trāpīja abus metienus. Pēc teicama spēles sākuma Gražulis tika nomainīts. Latvieši pie sava groza pazaudēja bumbu, un turki iemeta vēl vienu trīspunktu metienu

8:9Ulubajs guva divus punktus Turcijas izlasei no pustālās distances, bet tad Pasečņiks tika garām sedzējam un vēlreiz satricināja grozu. Turpinājumā Sajbirs un Žagars apmainījās ar tālmetieniem.

3:4Pasečņiks guva arī nākamo Latvijas izlases punktu. Viņš divreiz stājās uz soda metienu līnijas un realizēja tikai vienu no metieniem. Latvijas basketbolisti labi cīnījās par atlēkušajām bumbām, un ieguva atkārtotas uzbrukuma iespējas, tomēr vēl pie punktiem tikt neizdevās.

2:4Turcijas izlase guva pirmos četrus punktus šajā mačā, bet tad Leimanis skaisti piespēlēja Pasečņikam, kurš gaisā tvēra bumbu un uzreiz to trieca grozā no augšas.

Spēle sākusies!

No kandidātu sarakstā iekļautajiem basketbolistiem, kuri devās uz Turciju, ārpus spēles pieteikuma palika valstsvienības debitanti Renārs Birkāns, Ričards Daniels Vanags un Roberts Blumbergs. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbolisti-uz-turciju-devusies-bez-timmas-un-vairakiem-lideriem.d?id=55275802

Turcijas izlase jau zaudējusi izredzes iekļūt Pasaules kausa finālturnīrā. Latvija un Turcija iepriekš tikās pirmā apļa spēlē 25. augustā, kad pārpildītajā “Arēnā Rīga” Latvijas izlase savā labākajā sastāvā izcīnīja graujošu uzvaru ar 111:85.

Latvijas basketbolistiem Pasaules kausa kvalifikācijā pēdējās divas spēles ir tuvu formalitātei, jo vieta finālturnīrā jau garantēta. Šajos mačos Latvijas izlase lūkos uzlabot savu reitingu, kas varētu palīdzēt apakšgrupu izlozē iegūt parocīgākas komandas.