Pasečņikam G līgā astoņi punkti 'Capital City Go-Go' zaudējumā

Latvijas basketbolists Anžejs Pasečņiks piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) attīstības līgas jeb G līgas spēlē izcēlās ar astoņiem punktiem, taču viņa pārstāvētā komanda Vašingtonas "Capital City Go-Go" piedzīvoja zaudējumu.

Vašingtonas "Capital City Go-Go" viesos ar rezultātu 114:127 (27:32, 38:34, 36:26, 13:35) piekāpās Erijas "Bayhawks".

Pasečņiks laukumā pavadīja 15 minūtes, kuru laikā iemeta trīs no pieciem divpunktu metieniem, kā arī reizi bija precīzs no soda līnijas, par to nopelnot divus punktus. Latvieša rēķinā arī piecas atlēkušās bumbas, tikpat personīgās piezīmes, divi bloķēti metieni un divas kļūdas. Vašingtonas komanda ar Pasečņiku laukumā guva par 13 punktiem mazāk nekā iemeta.

Tikmēr citā spēlē Longailendas "Nets" viesos ar rezultātu 117:118 (28:21, 36:30, 30:35, 23:32) piekāpās Kantonas "Charge". Šim mačam pieteikts netika Rodions Kurucs, lai arī ceturtdien viņš tika nosūtīts uz G līgu.

Pasečņiks šosezon laukumā devies jau četras reizes, kamēr Kuruca rēķinā ir viena spēle G līgā.

Pasečņiks ar "Wizards" noslēdza "Exhibit 10" tipa līgumu, kas paredz, ka viņš saņems minimālo atalgojumu. Tāpat basketbolists bonusos var nopelnīt līdz pat 50 000 ASV dolāru (45 000 eiro). Šī tipa līgums NBA komandām savā sistēmā ļauj paturēt vairāk spēlētāju nekā atļauts pieteikt līgas spēlēm. Tāpat tas nākotnē var pārkvalificēties par pilnvērtīgu NBA līgumu.

"Exhibit 10" tipa līgumu var noslēgt tikai tās NBA komandas, kuru fārmklubi spēlē attīstība līgā. Viens NBA klubs vienlaicīgi drīkst noslēgt ne vairāk kā sešus "Exhibit 10" tipa līgumus.