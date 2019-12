Pasečņikam jauns rezultativitātes rekords uzvarā pret 'Knicks'

Latvijas izlases basketbolists Anžejs Pasečņiks pirmdien ar 14 gūtiem punktiem izbraukumā palīdzēja kaldināt Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Vašingtonas "Wizards" uzvaru.

Vašingtonas komanda ar rezultātu 121:115 (32:37, 31:27, 31:27, 27:24) pieveica laukuma saimniekus Ņujorkas "Knicks", Pasečņikam izcīnot savu pirmo uzvaru četrās NBA aizvadītajās spēlēs.

Centra pozīcijas basketbolists laukumā devās no rezervistu soliņa un 19:48 minūtēs izcēlās ar 14 punktiem (6/7 divpunktu metienos, 2/4 soda metienos) un trim atlēkušajām bumbām. "Wizards" ar Latvijas izlases basketbolistu laukumā pretiniekus pārspēja ar četru punktu pārsvaru.

Šo spēli izlaida Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns, kurš "Wizards" vienībai nevar palīdzēt labā augšstilba savainojuma dēļ. Dažādu likstu dēļ Vašingtonai nebija pieejami astoņi komandas pārstāvji.

Pasečņiks savā pirmajā izgājienā laukumā atzīmējās ar desmit punktiem, vienubrīd otrās ceturdaļas ievadā trīs Vašingtonas komandas uzbrukumus pēc kārtas noslēdzot ar precīzu metienu no tuvas distances. "Knicks" komanda lielāko daļu pirmā puslaika atradās vadībā, lai gan Pasečņika 10. punkts uz brīdi ļāva arī "Wizards" basketbolistiem atgūt vadību.

"Wizards" debitantam atgriežoties laukumā, viesi jau bija tikuši pie deviņu punktu pārsvara. Pasečņiks otrajā puslaikā izcēlās ar diviem precīziem soda metieniem, vēl vienu trāpītu metienu no soda laukuma, kā arī atkārtoti saķērās ar Bobiju Portisu, kurš jau pirmajā puslaikā pēc Pasečņika precīza raidījuma trāpīja Latvijas izlases basketbolistam ar elkoni. Šoreiz gan Portiss arī tika sodīts, tiesnešiem piešķirot viņam tehnisko piezīmi.

Have to admit I did not have Anzejs Pasecniks in the ‘which Wizards player Bobby Portis will beef with’ pool. pic.twitter.com/sgHgqXu0Rc