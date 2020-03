Pasečņiks: Bertāns solīja komandas biedra mašīnu piebērt ar popkornu

Latvijas izlases basketbolists Anžejs Pasečņiks, kurš, pārstāvot Vašingtonas "Wizards" vienību, 2019./2020. gada sezonā debitēja Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), ar pirmgadnieka pienākumiem ticis galā. Savukārt viņa komandas biedrs Dāvis Bertāns vēlējies pārmācīt citu NBA debitantu Admiralu Skoufildu, Pasečņiks stāstīja raidījumā "Basketstudija 2+1".

Pasečņiks, kura pārstāvētā "Wizards" komanda tika ielikta karantīnā, koronavīrusa "Covid-19" dēļ turpina uzturēties Vašingtonā. Viņam nav liegts doties ārā, tomēr kluba vadība to nav ieteikusi, bet arī parūpējas par vairākām nepieciešamām lietām, piegādājot tās līdz spēlētāju mājvietām.

"Ikdiena ir diezgan garlaicīga," stāsta basketbolists. "Noguļu līdz pulksten 10 vai 11, lai to dienu padarītu īsāku, jo visu laiku sēdi mājās. Pamostos un uztaisu mājās treniņu. Mums telefonos ir tāda aplikācija, kurā komanda katru dienu saraksta taisāmos uzdevumus. Izpildi tos 40 minūšu vai stundas laikā un visa atlikušā diena jāsēž mājās."

Valstsvienības pārstāvis norādīja, ka gan treneru skaitā, gan pieejā treniņu darbam saskatāmas vairākas atšķirības ar Eiropas klubos pieredzēto.

"Vienu dienu skaitīju – ieskaitot galveno treneri, mums kopā ir kādi 20 treneri. Katrs koncentrējas uz kaut ko savu. Viens cilvēks gan kontrolē to daudzumu, lai nebūtu tā, ka viens saka to, cits – to, bet galvā putra. Var teikt, ka katram spēlētājam piesaistīts viens treneris, kurš apkopo visu treneru doto informāciju un parunā ar tevi. Rāda video, skautingu, gatavo spēlēm, arī pēc spēlēm runā par aizvadīto maču. Strādā uz lietām, kas būtu jādara vairāk," skaidro centra pozīcijas spēlētājs, kurš teica, ka katra trenera paspārnē doti kādi četri basketbolisti.

Noslodze regulārās sezonas laikā izpaužas tikai lielā spēļu skaita ziņā, jo starp 82 paredzētajiem mačiem vietas treniņiem ir maz. Latvijas basketbolists min, ka, nespēlējot tik daudz minūšu, būtu labprāt trenējies vairāk.

"Informācijas daudzums ir liels tāpēc, ka mums nav laika trenēties. Mums jāgatavojas spēlēm. Nav laika aizvadīt piecus treniņus, sagatavoties, izdarīt visu aizsardzībā un uzbrukumā, kā Eiropā tas notiek. Mums jāskatās daudz video. To atsūta, mēs noskatāmies. Arī pirms spēles paskatāmies un parunājam. Jāpierod pareizi uzņemt informācija," klāsta Pasečņiks.

24 gadus vecais spēlētājs, kurš debiju NBA piedzīvoja 18. decembrī pēc izsaukuma no fārmkluba "Capital City Go-Go", atzina, ka "Wizards" vienībā iejusties palīdzējis tautietis Dāvis Bertāns.

"Dāvis, saņemot bumbu, 95% gadījumu uzreiz met. Kad es esmu laukumā, jūtu, ka viņš uz mani reizēm paskatās. Tomēr kaut kāda saikne mums ir," nosmej Pasečņiks par vienu no bīstamākajiem tālmetienu izpildītājiem līgā.

Savukārt ar pirmgadnieka pienākumiem Latvijas basketbolists ticis galā labā, nesaņemot sodus no vienības pieredzējušajiem spēlētājiem.

"Esam trīs džeki, kuriem tas bija jādara. Pēc spēlēm un treniņiem dvieļi bija jāsaliek pa skapīšiem. Uz lidmašīnām dažādus našķus nesām. Kad kādam ir dzimšanas diena, jānodzied dziesmiņa. Nekas tāds nopietns nav bijis. Jauno soda tādā gadījumā, ja neizpilda to, ko palūdza izdarīt. Tāpēc es centos izdarīt un viss," stāsta Pasečņiks.

No soda īsti nav izsprucis cits debitants Admirals Skoufilds, kuram Bertāns solījis piebērt pilnu mašīnu ar popkornu. Tā ir viena no NBA debitantu apcelšanas tradīcijām, kuru savulaik palīdzējis izpildīt arī Goldensteitas "Warriors" basketbolists Andris Biedriņš.

"Zinu, ka Dāvis jau viņam piedraudēja popkornu mašīnā sabāzt. Viņš bija nolicis pašā priekšā pie [basketbola zāles] durvīm mašīnu un uz desmit dienām ar "Go-Go" aizbraucis izbraukumā. Tā mašīna visiem traucēja. Dāvis baigi uzvilkās, visu skapīti bija nolīmējis ar uzlīmēm un draudu vēstulēm," par komandas iekšējiem jokiem klāsta Latvijas izlases pārstāvis.

Pilns "Basketstudija 2+1" raidījums ar Anžeju Pasečņiku atrodams Latvijas Basketbola savienības (LBS) mājaslapā.

Pasečņiks atzina, ka šosezon nav paguvis "izspēlēties" basketbolu, tāpēc, ja koronavīrusa radītā situācija norimtu, viņš vēlētos līdz galam pabeigt 2019./2020. gada sezonu. Basketbolists debijas gadā NBA vidēji mačā atzīmējās ar 6,0 punktiem un 4,1 atlēkušajām bumbām.

Šobrīd līgā koronavīrusa pandēmijas dēļ tiek ieturēts pagaidu pārtraukums.