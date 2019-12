Pasečņiks lieliski debitē NBA Latvijas basketbola vēsturiskā spēlē

Anžejs Pasečņiks trešdien kļuva par septīto latviešu basketbolistu, kurš spēlējis Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).

Pasečņiks izcēlās ar deviņiem punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām, kamēr Dāvis Bertāns guva 26 punktus, viņu pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" mājās ar 109:110 (27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12) pagarinājumā zaudējot Čikāgas "Bulls".

Līdz ar to Pasečņiks un Dāvis Bertāns veikuši jaunu ierakstu Latvijas basketbola vēstures grāmatā. Viņi ir kļuvuši par pirmajiem latviešiem, kuri vienlaicīgi spēlējuši vienā NBA komandā.

Pasečņiks savā NBA pirmajā spēlē laukumā pavadīja 27 minūtes un 33 sekundes, tajā skaitā arī pamatlaika un pagarinājuma pēdējās sekundes. Viņš grozā raidīja trīs no septiņiem divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem. Latviešu centra spēlētājs arī izcīnīja pa četrām atlēkušajām bumbām aizsardzībā un uzbrukumā, veica vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva divas kļūdas un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar viņu laukumā guva par 15 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs komandā.

The debut of the Latvian Ladder (trademark pending) Anžejs Pasečņiks! #repthedistrict pic.twitter.com/cmJW4LgVjc — Matt Modderno (@MattModderno) December 19, 2019

Welcome to the NBA. Anzejs Pasecniks just got rocked by Wendell Carter for a flagrant foul in his NBA debut. pic.twitter.com/UDEtD0krmv — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) December 19, 2019



Tikmēr Bertāns nospēlēja 36 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā realizēja septiņus no 13 tālmetieniem, vienu no diviem divpunktu metieniem un visus trīs "sodiņus". Viņa kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viens bloķēts metiens, viena pārtverta bumba, viena kļūda un divas piezīmes. Vašingtonas vienība ar Bertānu laukumā ielaida par sešiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Davis Bertans scored 26 points and grabbed seven rebounds against Chicago.#WizBulls | @DBertans_42 pic.twitter.com/f9xawLjOny — Washington Wizards (@WashWizards) December 19, 2019

Bertāns bija rezultatīvākais "Wizards" komandā, bet 22 punktus guva Bredlijs Bīls. Viesiem ar 31 punktu izcēlās soms Lauri Markanens, bet 24 punkti bija Zekam Lavīnam.

The Wizards do not even have a picture of Anzejs Pasecniks for game ops 🤦‍♂️ pic.twitter.com/JbgMuV3mYn — Hoop District (@HoopDistrictDC) December 19, 2019



"Wizards" vēl astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām bija vadībā ar 18 punktiem, taču drošais pārsvars tika izsēts, turklāt pussekundi pirms finālsvilpes Lavīns ar diviem soda metieniem izlīdzināja rezultātu - 98:98. Cīņa turpinājās pagarinājumā, kurā Bertānas iemeta vienu tālmetienu un mājinieki iekrāja četru punktu pārsvaru (105:101), taču Tomāša Satoranska papildlaikā otrais "trejacis" un Markanena "alley-oop" metiens ļāva viesiem pārņemt vadību.

"Wizards" ar četriem precīziem soda metieniem atguva vadību, taču ar diviem "sodiņiem" un metienu deviņas sekundes pirms finālsvilpes Vendels Kārters juniors panāca 110:109 "Bulls" labā. "Wizards" pēdējā uzbrukumā Kārters nobloķēja Bīlu, kurš turklāt netrāpīja metienu arī papildlaika pēdējā sekundē. Turpat pie groza bija arī Pasečņiks, taču viņš nepaspēja pielabot Bīla metienu.

"Wizards" ar astoņām uzvarām 26 spēlēs ieņem 12.vietu Austrumu konferencē, kamēr "Bulls" ar 11 panākumiem 30 dueļos ir pozīciju augstāk.

Vašingtonas basketbolisti nākamajā spēlē piektdien viesosies pie NBA čempiones Toronto "Raptors".

Bez Pasečņika no Latvijas basketbolistiem NBA spēlējuši vai spēlē arī Gundars Vētra, Andris Biedriņš, Kristaps Porziņģis, Dāvis un Dairis Bertāni, kā arī Rodions Kurucs.

Pasečņiks "Wizards" komandā spēlē ar 18.numuru.

Jau ziņots, ka otrdien "Wizards" noslēdza divvirzienu līgumu ar latviešu centra spēlētāju Pasečņiku. Viņš līdzšinējos sezonu aizvadījis NBA attīstības līgā jeb G līgā, pārstāvot Vašingtonas "Capital City Go-Go". 23 gadus vecais Pasečņiks 12 spēlēs vidēji mačā guvis 10,5 punktus, izcīnījis 5,0 atlēkušās bumbas un realizējis 60,4% metienu no spēles.

Pasečņiks "Wizards" sastāvā piedalījās NBA Vasaras līgā, kur četrās cīņās caurmērā guva 4,0 punktus un izcīnīja 5,3 bumbas zem groziem. Tāpat viņš laukumā devās vienā pirmssezonas pārbaudes mačā, kurā guva četrus punktus un izcīnīja trīs atlēkušās bumbas.

Pasečņiks ar "Wizards" oktobra vidū noslēdza "Exhibit 10" tipa līgumu, kas paredz, ka viņš saņēma minimālo atalgojumu.

NBA jauno spēlētāju draftā Pasečņiku 2017.gadā pirmajā kārtā ar kopējo 25.numuru izraudzījās Orlando "Magic", kas viņu uzreiz aizmainīja uz Filadelfijas "76ers". Šā gada 1.jūlijā Filadelfijas klubs no Pasečņika atteicās.

Pēdējās četras sezonas Pasečņiks ir pavadījis Grankanārijas "Herbalife" sastāvā Spānijas spēcīgākajā līgā, kur pērn viņš 26 čempionāta spēlēs vidēji mačā guva 5,4 punktus, kā arī izcīnīja 1,8 atlēkušās bumbas.

Tāpat basketbolists pirmo reizi spēlēja ULEB Eirolīgas turnīrā, kurā aizvadīja 22 mačus, caurmērā atzīmējoties ar 7,2 punktiem un 3,6 atlēkušajām bumbā spēlē.