Pasečņiks vasarā treniņos mēģinās sevi pierādīt NBA Austrumu konferences komandām

Latvijas basketbolists Anžejs Pasečņiks nav atmetis sapni par nostiprināšanos Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), un vasarā viņš mēģinās komandām no Austrumu konferences pierādīt savu lietderību, raksta basketbolista aģents Artūrs Kalnītis.

Pasečņiks pēdējā laikā trenējas Maiami, bet jūnijā un jūlijā nelielās brīvo aģentu treniņnometnēs lūkos sevi pierādīt Austrumu konferences komandām.

Anzejs Pasecniks will be joining an Eastern conference NBA teams free agent mini camps in June and July. Anzejs has been working out in Miami lately. Some footage attached. @AnzejsP pic.twitter.com/03KssLRdII