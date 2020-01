Pasečņiks vēl nedosies laukumā spēlē pret Miami 'Heat'

Latvijas basketbolists Anžejs Pasečņiks trešdien vēl nedosies laukumā, jo nav pilnībā izārstējis sastiepto potīti, vēsta Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Vašingtonas "Wizards".

Vašingtonas klubs pirms trešdien gaidāmā dueļa ar Miami "Heat" savā "Twitter" kontā publicēja trenera Skota Brūksa teikto par spēlētāju veselības stāvokļiem. Nākamajā duelī laukumā nedosies Pasečņiks, kurš aizvien mēģina atlabt no potītes savainojuma.

Tāpat komandai nevarēs palīdzēt debitants Rui Hačimura un Mo Vāgners. Hačimura ir izārstējis gurna savainojumu un jau aizvada pilnvērtīgus treniņus, taču viņam nepieciešams atgūt sportisko formu. Savukārt Vāgners jau piedalās bezkontakta treniņos.

