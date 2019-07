Paziņots Latvijas U-19 sieviešu izlases sastāvs Pasaules kausam

Latvijas U-19 sieviešu izlases galvenais treneris Matīss Graudiņš nosaucis valstsvienības sastāvu gaidāmajai Pasaules kausa izcīņai, kas no 20. jūlija risināsies Bangkokā, vēsta Latvijas Basketbola savienība.

Latvijas U-20 basketbolistes aizvadīja pārbaudes spēļu turnīru Stambulā, kur zaudēja Zviedrijas (50:54) un Turcijas (49:61) un Bulgārijas (58:71) U-20 izlasēm.

Stambulā spēlēs piedalījās 11 basketbolistes no kurām uz Pasaules kausa izcīņu brauks astoņas. Vēl četras spēlētājas – Jete Nulle, Paula Kļeščova, Eva Indriķe un Laura Meldere – komandai pievienojas pirmdien, taisnā ceļā no Eiropas U-18 čempionāta. No Turcijā spēlējušajām basketbolistēm uz Bangkoku nebrauks Kristiāna Kulačkovska, Katrīna Krieviņa un Agnese Radziņa.

""Stambulā nebijām labākajā sastāvā, tāpēc rezultāts nebija primārais. Galvenais mērķis bija iegūt spēļu praksi un saspēlēties. Daļēji izdevās, bet jāņem vērā, ka četras spēlētājas pievienosies tikai tagad un savstarpējo saikņu izveidošanai līdz Pasaules kausa izcīņas pirmajai spēlei mūsu rīcībā būs tikai daži treniņi un ceturtdien Bangkokā paredzētā pārbaudes spēle ar Austrālijas izlasi," sacīja Graudiņš.

"Kopumā vairāk biju gaidījis no potenciālajām komandas līderēm, savukārt tuvākās rezervistes palīdzēja labāk, nekā cerēju. Viens no zaudējumu iemesliem – brīžos, kad komandas spēle sāka buksēt, neatradās spēlētājas, kuras efektīvi uzņemtos iniciatīvu. Vistuvāk uzvarai bijām pret Bulgārijas vienību, kad otrajā ceturtdaļā ļoti labi nospēlējām aizsardzībā un panācām vērā ņemamu pārsvaru," sacīja treneris. "Diemžēl otrajā puslaikā lielas problēmas sagādāja pretinieču zonas aizsardzība, savukārt pašiem aizsardzība pajuka. Tagad galvenais izaicinājums – īsā laikā savienot kopā komandas divas daļas. Iespējams, Stambulā spēlējušajām meitenēm sniegumu ietekmēja nesenie pasmagie treniņi un spēļu prakses trūkums, savukārt U18 izlases četriniekam spēļu bijis gana un būs uzkrājies zināms nogurums. Spēlē ar Austrālijas vienību novērtēsim situāciju. Katrā ziņā jāgatavojas nopietnām cīņām. Ar pārākuma apziņu nedrīkstam skatīties ne uz vienām pretiniecēm, ieskaitot Taizemes un Mozambikas komandas, ar kurām spēlēsim grupas turnīrā."

Latvijas U-19 basketbolistes Pasaules kausā spēkosies vienā grupā ar Kanādu, Mozambiku un mājinieci Taizemi.