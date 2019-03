Peineram desmit punkti komandas zaudējumā Turcijas čempionāta mačā

Latvijas izlases basketbolists Žanis Peiners svētdien guva desmit punktus Turcijas čempionāta spēlē, neglābdams Stambulas "Dariššafaka Tekfen" komandu no zaudējuma.

"Dariššafaka Tekfen" viesos ar rezultātu 81:87 (20:16, 27:16, 17:22, 23:27) piekāpās Stambulas BBSK vienībai.

Peieners šajā mačā laukumā pavadīja 24 minūtes un 15 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpt viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, četras reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja vienu piezīmi, tiekot pie 13 efektivitātes koeficienta punktiem.

Ar astoņām uzvarām 20 mačos "Dariššafaka Tekfen" komanda Turcijas čempionāta kopvērtējumā ir desmitajā pozīcijā, kamēr līdere ar 17 panākumiem ir Stambulas "Anadolu Efes". Labākās astoņas komandas regulārajā čempionātā nodrošinās dalību izslēgšanas spēlēs.

Pašlaik 28 gadus vecais Peiners Stambulas vienības rindas papildināja jūnijā, parakstot līgumu pēc sistēmas 1+1.

"Dariššafaka" iepriekšējā sezonā triumfēja ULEB Eirokausā, izcīnot tiesības šajā sezonā startēt ULEB Eirolīgā. Savukārt Turcijas čempionātā "Dariššafaka" regulārajā turnīrā ieņēma sesto vietu, bet "play-off" apstājās ceturtdaļfinālā, kur atzina Stambulas "Anadolu Efes" pārākumu.