Peiners pievienojas ULEB Eirokausa un Trinkjēri vadītajai 'Partizan'

Latvijas izlases basketbolists Žanis Peiners pievienojies ULEB Eirokausa komandai Belgradas "Partizan NIS", ziņo klubs.

Peiners, kurš nākamajā nedēļā atzīmēs 29 gadu dzimšanas dienu, iepriekšējā sezonā pārstāvēja Turcijas klubu Stambulas "Dariššafaka".

Rēzeknietis 28 ULEB Eirolīgas spēlēs vidēji mačā guva 6,7 punktus, izcīnīja 1,9 atlēkušās bumbas un veica 1,5 rezultatīvas piespēles, savukārt Turcijas čempionātā viņam 19 dueļos caurmērā bija 7,9 punkti, 2,4 bumbas zem groziem un 1,9 rezultatīvas piespēles.

Peiners pērn ar "Dariššafaka" parakstīja līgumu uz vienu sezonu ar iespēju to pagarināt uz vēl vienu gadu.

Pirms spēlēšanas Turcijā Peiners sezonu pavadīja Lietuvas klubā Panevēžas "Lietkabelis", kur bija viens no vienības līderiem un izpelnījās interesi no citām komandām Vācijā, VTB Vienotajā līgā un Turcijā.

Savukārt 2016./2017. gada sezonā viņš pārstāvēja Saloniku PAOK komandu, bet pirms došanās uz Grieķiju Peiners divas sezonas pārstāvēja Latvijas klubu "Ventspili". Tāpat viņš karjeras laikā spēlējis Ukrainas klubā "Mykolaiv" un pašmāju vienībā "Latvijas Universitāte".

Welcome @zansons to #KKPartizan! As a former #Paokara you surely know what black and white family is! We are very happy to have you in Belgrade! pic.twitter.com/vSv1S5u0F7