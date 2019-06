'Pelicans' treneris Rafins par Dairi Bertānu: viņš nekļuva pašapmierināts

Latvijas izlases basketbolistam Dairim Bertānam, kurš aizvadītajā pavasarī piedzīvoja debiju Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), iejusties Ņūorleānas "Pelicans" komandā palīdzēja sava tiekšanās pēc vēl labākiem rezultātiem, klāstīja kluba treneris Maikls Rafins.

Svētdien Rīgā tika atklāta prestižā NBA nometne "Basketball Without Borders". Tajā ar jaunajiem talantiem strādā ne tikai Latvijas pārstāvji šajā līgā Dairis un Dāvis Bertāni, Kristaps Porziņģis un Rodions Kurucs, bet arī vairāki NBA klubu treneri, daļai no kuriem jau ir saistība ar latviešiem. Viens no tādiem ir Ņūorleānas "Pelicans" galvenā trenera Alvina Džentrija asistents Maikls Rafins, kurš savulaik aizvadīja deviņas sezonas NBA kā spēlētājs.

"Lai kur būtu iepriekš spēlējis, pievienoties komandai sezonas vidū ir ļoti smags uzdevums. Vienmēr jāpaiet laikam, lai visiem pierastu. NBA tiek spēlēts citāds basketbols. Spēle šeit ir daudz ātrāka. Tā kā pāris gadus spēlēju Spānijā, saprotu šo atšķirību. Tev tā jāizprot, jāiepazīst komandas biedri un apkārtējā situācija. Viņš paveica visu, lai šī pāreja būtu tik veiksmīga, cik vien iespējama," Bertāna iejušanās procesu NBA komentēja Rafins.

Aizsargs komandai no Milānas "Olimpia" vienības pievienojās marta sākumā, bet līgā paspēja aizvadīt 12 spēles, kurās kopā izcēlās ar 34 punktiem jeb 2,8 "ačiem" vidēji spēlē.

"Mazā laika posmā jāapgūst ļoti daudz - kā mēs spēlējam, kādus metienus mēs vērtējam augstāk, mūsu aizsardzības filozofiju. Uzsvaru likām uz trīspunktniekiem, kā arī tikšanai līdz groza apakšai. Lielākā daļa komandu mūsdienās ierobežo pustālo metienu izpildi. Viņam arī bija jāsaprot, ka viņš nokļuvis šeit kāda noteikta iemesla dēļ. Tevi izvēlējās, jo kaut ko labi pieproti – viņš izcēlās, pateicoties savam metienam. Tāpēc tas jāturpina darīt, arī spēlējot pie mums. Jāatrod pārliecība par to un jāsaprot, ka sākotnēji piedzīvosi grūtības, bet ar laiku metieni sāks krist iekšā," stāstīja treneris par lietām, pie kurām Bertāns strādāja pēc nokļūšanas NBA.

Vesels 71 procents no basketbolista kopā izpildītajiem metieniem aizvadītajā sezonā Eiropā lidoja tieši no tālmetienu distances. Visā NBA šogad bija 14 šādi spēlētāji, kuri šajā rādītājā sasnieguši 70 procentu atzīmi. Bertāns starp viņiem ierindotos 12. vietā. Savukārt pēc nokļūšanas Ziemeļamerikā jau 72,3% no rūjienieša metieniem bija trīspunktnieki, kas padarīja viņu par desmito naskāko tālmetēju.

Rafinam smieklus sagādāja jautājums par spēli pret Losandželosas "Lakers", pēc kuras visa komanda Bertānu apsveica par deviņu metienu izpildīšanu. Taču pašam latvietim tā sagādāja lielu vilšanos vājās precizitātes un vien divu trāpīto metienu dēļ.

"Tu tieši vēlies spēlētāju ar tādu mentalitāti. Viņš nekad nebija apmierināts par savu sniegumu. Viņam bija augstāki mērķi un lielāki sapņi," uzsvēra Rafins.

"Pelicans" vienībai šovasar būs iespējas turpināt līgumsaistības ar Bertānu, abu pušu līgumam esot noslēgtam pēc "1+1" sistēmas. Tomēr tam varēs vēl sekot veseli trīs datumi, līdz kuriem klubam būs iespēja sadarbību pārtraukt.

"Viņam ļoti noderīga būtu iespēja pievienoties jau vasarā, apmeklēt komandas treniņnometni. Nevar spēlētāju novērtēt pēc tā īsā laika, ko viņš pavadīja ar mums pagājušosezon," izteicās treneris par lietām, pie kurām Bertānam būtu jāstrādā, lai arī nākamsezon spēlētu Ņūorleānas kluba rindās.

Rafins, kurš darbu "Pelicans" vienībā uzsāka pirms 2014./2015. gada sezonas kā "spēlētāju attīstības treneris", var labi novērtēt, kādi ieradumi ļauj tieši trenerim uzturēties vienā NBA darba vietā ilgstoši. Bijušais centra pozīcijas spēlētājs piedzīvojis gan galvenā trenera maiņu, gan jauna ģenerālmenedžera ierašanos.

"Karjeru esmu izveidojis, pateicoties tam, ka laikā, kad spēlēju, centos piedalīties notiekošajā un izprast basketbolu. Vēl man palīdzējuši lieliski treneri un cilvēki, ar kuriem esmu strādājis. Montijs Viljamss bija trenera asistents manā pēdējā basketbolista sezonā Portlendā. Pēc karjeras beigām pāris gadus atpūtos, bet, atsākot strādāt ar puišiem kā treneris, nejauši satiku Montiju. Mēs aprunājāmies, un viņš man deva iespēju. Man kopš tā "Pelicans" komandā sanācis noturēties jau piecus gadus," par savu karjeru pastāstīja speciālists.

Trenerim šī ir pirmā pieredze, strādājot kādā aizjūras basketbola nometnē.

"Daļēji esmu šeit, lai tiktu pie iespējas strādāt ar jauniem talantiem. Taču tā vienlaikus ir lieliska iespēja mums visiem kā treneriem. Mēs nodarbojamies ar profesiju, ko mīlam. Vēlos redzēt, vai varu šiem bērniem kļūt par labākiem basketbolistiem," par savu motivāciju apmeklēt Latviju izteicās Rafins.