Pie Porziņģa Rīgā ciemojies 'Wizards' galvenais treneris Anselds

Pie Latvijas izlases basketbolista Kristapa Porziņģa Rīgā ciemojās viņa pārstāvētās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Vašingtonas "Wizards" galvenais treneris Vess Anselds juniors.

Vietnē "Instagram" Porziņģis publicēja bildi, kurā vēsta, ka vakariņojis kopā ar Anseldu un Latvijas valstsvienības galveno treneri Luku Banki.

Washington Wizards coach Wes Unseld Jr. in Latvia catching up with forward Kristaps Porzingis. pic.twitter.com/S0jI9Dfp0v