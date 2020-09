Piektdien sāksies Alfrēda Kraukļa 29. piemiņas turnīrs

No 4. līdz 6. septembrim Alfrēda Kraukļa piemiņas fonds sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un BJBS "Rīga" organizē leģendārā Latvijas basketbolista un trenera Alfrēda Kraukļa 29. piemiņas basketbola turnīru jauniešiem, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Pēdējo četru gadu laikā turnīrs ir pakāpeniski attīstījies, iesaistot arī meiteņu komandas, un šogad pirmo reizi turnīra vēsturē piedalīsies sešas meiteņu vecuma grupas, līdz ar to kopumā sacensībās piedalīsies 12 jauniešu vecuma grupas (sešas puišu un sešas meiteņu) vecumā no desmit līdz 15 gadiem. Neskatoties uz šī gada sarežģīto situāciju, 29. piemiņas turnīrā piedalīsies 103 komandas no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

LBS prezidents R. Vējonis: "Saviem audzēkņiem VEF meistarkomandā un sporta skolā Alfrēds Krauklis ne tikai mācīja rīkoties ar bumbu un spēlēt gudru basketbolu. Viņa stāsti par Latvijas neatkarības gados piedzīvoto jauniešiem bija kā neformālas vēstures un patriotisma mācību stundas. Tie vēstīja par notikumiem un personībām, ko padomju laika oficiālajā komunikācijā nedrīkstēja pieminēt. Tie mācīja vērtības, kas basketbolu Latvijā padarījušas par īpašu spēli. Par Mūsu spēli."

"Paldies visiem, kas atgādina par izcilo Vecmeistaru un viņa veikumu, jau 29. reizi rīkojot Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīru! Visiem turnīra dalībniekiem novēlu, lai basketbols palīdz piepildīt jūsu sapņus un pavada visa mūža garumā, kā savulaik pavadīja Alfrēdu Kraukli," izsakās Vējonis.

Turnīra organizators J. Labucs: "Šis gads ir nesis lielus izaicinājumus arī A.Kraukļa piemiņas basketbola turnīram. Līdz pat jūnija vidum nebija skaidrības, vai turnīrs notiks, taču, izvērtējot situāciju un konsultējoties ar epidemiologiem, tika nolemts turpināt turnīra tradīcijas arī šogad. Šogad turnīrā pieteikušās kopumā 103 komandas no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Sargājot turnīra dalībniekus un sabiedrību, pieņemts lēmums spēles aizvadīt bez skatītājiem. Visās sporta zālēs tiks ievērotas epidemioloģiskās prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai."

Finālspēles 6. septembrī par 1.-3. vietu puišu vecuma grupās notiks "Elektrum" Olimpiskajā sporta centrā, savukārt meiteņu vecuma grupās BJBS "Rīga" sporta kompleksos "Daugavas sporta nams" un "Rīdzene". Uzvarētājus apbalvos, gan VEF meistarkomandas veterāni un A.Kraukļa audzēkņi, gan šībrīža Latvijas NBA spēlētāji."