Pirmo reizi kopš 1937. gada 'EuroBasket' turnīrā būs četri Latvijas tiesneši

Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļa (FIBA Europe) šoruden gaidāmā Eiropas čempionāta finālturnīra tiesnešu sarakstā iekļāvusi četrus Latvijas arbitrus - Andri Aunkrogeru, Mārtiņu Kozlovski, Oskaru Luci un Gati Saliņu, informē Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"EuroBasket" turnīros tik plaši Latvija iepriekš bijusi pārstāvēta tikai 1937. gadā Rīgā, kad turnīra spēļu vadīšanā iesaistīti četri Latvijas tiesneši – Harijs Cerbulis, Ernestam Ķīvītis, Viktors Maike un Osvalds Porietis.

Strādāt šī gada čempionātā uzaicināti 44 tiesneši – pa vienam no katras dalībvalsts (24) un 20 neitrālie tiesneši, tai skaitā arī no valstīm, kuru komandas piedalās turnīrā. Starp "neitrālajiem" tiesnešiem Latvija ir pārstāvēta ar lielāko skaitu (pa diviem no Lietuvas, Itālijas, Spānijas, Francijas un Turcijas).

Mārtiņš Kozlovskis Eiropas vīriešu čempionāta finālturnīrā strādās otro reizi (2017. gada pieredze, arī 2019. gada Pasaules kausa izcīņa un Tokijas olimpiskās spēles), pārējiem šī būs debija. Iepriekš Andris Aunkrogers strādājis 2019. gada Pasaules kausa izcīņā, Oskars Lucis un Gatis Saliņš – Eiropas sieviešu čempionāta finālturnīros.

Eiropas čempionāts no 1. līdz 18. septembrim notiks Ķelnē, Milānā, Prāgā, Tbilisi (pa vienai grupai) un Berlīnē (izslēgšanas turnīrs).