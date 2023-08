PK basketbolā: Slovēnija paliek bez NBA čempiona Čančara, Dončiča savainojums nav nopietns

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs Vlatko Čančars piektdien pārbaudes mačā iedzīvojies ceļgala krustenisko saišu plīsumā un Pasaules kausa finālturnīrā nevarēs palīdzēt Slovēnijas izlasei, sestdien paziņoja Slovēnijas Basketbola federācija.

Jau ziņots, ka dienu iepriekš Slovēnija izbraukumā ar 77:88 pārbaudes spēlē atzina Grieķijas pārākumu.

Mačā pie savainojuma pēc neveiksmīgas piezemēšanās tika Čančars, kurš šosezon kopā ar Denveras "Nuggets" kļuva par NBA čempionu. Dienu vēlāk Slovēnijas Basketbola federācija apstiprināja, ka pēc veiktajām pārbaudēm Čančaram konstatēts ceļgala krustenisko saišu plīsums un viņš nevarēs palīdzēt izlasei Pasaules kausa finālturnīrā.

🇸🇮 Vlatko Cancar was carried out of the court by medical staff after injuring his left knee 😕 pic.twitter.com/VMyeV7Jhat

Pārbaudes spēlē pret Grieķiju otrajā puslaikā neliela savainojuma dēļ nespēlēja Luka Dončičs, taču ASV mediji ziņoja, ka par viņa veselību bažu šobrīd nav.

Pirms mača tika iemūžināts Grieķijas basketbola leģendas Nika Gala krekls ar 4.numuru.

Arī trešdien Ļubļanā notikušajā pārbaudes spēlē pārāki bija grieķi, gūstot uzvaru ar 99:91.

2023.gada FIBA Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā slovēņi būs F apakšgrupā un mērosies spēkiem ar Venecuēlu (26. augustā), Gruziju (28. augustā) un Kaboverdi (30. augustā).

Very bad news for Slovenia as Vlatko Cancar landed awkwardly after a dunk 3'37' prior to the end of the friendly game against Greece and was carried by his teammates to the locker rooms #FIBAWC pic.twitter.com/tDpdriHU5C