Podkāsts 'Bufete': Durvis aizveras... Eiropas čempionāts – Latvijas sieviešu basketbola gulbja dziesma?

Vasaras saulgriežus Latvijas sporta saime šogad sagaidīs basketbola noskaņās – sieviešu izlasei atgriežoties uz Eiropas skatuves. Pateicoties spilgtām līderēm kā Anete Šteinberga un Kitija Laksa, līdzjutēji ar komandu saista lielas cerības, tomēr vienlaikus grūti ignorēt iemeslus bažām par dāmu basketbola perspektīvām kopumā. "Bufetes" otrās sezonas piektajā epizodē pie Ingmāra Jurisona un Jāņa Janševica viesojās bijušais valstsvienības treneris Mārtiņš Gulbis.

Latvijas sieviešu izlase pēc viena cikla pārtraukuma atgriežas Eiropas finālturnīrā, izlozē uzzinājusi pretiniekus, un mēs visi varam sākt kalkulēt – ko sagaidīt? Komanda laba, noteikti gatava pacelties spārnos, bet jautājums – vai skrejceļš nebūs par īsu? Proti, vairākām pēdējo gadu līderēm pamazām tuvojoties ceturtā gadu desmita vidum, neizbēgami tuvojas paaudžu maiņa, un, ja gribam rezultātu – jādara šeit un tagad.

Piecreiz šajā gadsimtā Latvijas izlase spēlējusi ceturtdaļfinālā, trīsreiz trīs dažādu treneru vadībā – noslēgusi turnīru Top-6. Šogad šāds rezultāts būs Parīzes olimpiskās kvalifikācijas ceļazīmes vērtē, līdz ar to viens no lielajiem mērķiem Gundaram Vētram un viņa komandai šķiet skaidrs. Tomēr vēl nevaram būt droši, vai gaidāmā debija WNBA neliks koriģēt vasaras plānus vienai no komandas līderēm Kitijai Laksai... Kas sagaida Latvijas sieviešu basketbolu Telavivā un cik nopietnas likstas draud turpmākajos gados – atklātā sarunā ar "TTT Rīga" komandas galveno treneri, iepriekš izlases diriģentu Mārtiņu Gulbi.

"Bufete" ir podkāsts par sportu, kas pulsē ar regularitāti reizi nedēļā un ko veido Latvijas sporta saimniecībā labi atpazīstamas mediju personības – Ingmārs Jurisons un Jānis Janševics. Aicinot studijā arī trešo sarunu biedru, podkāsta viesi, katrā no epizodēm apmēram stundas garumā apspriež Latvijas un pasaules sporta aktualitātes. Audio versijā podkāstu iespējams klausīties arī "Spotify" un "Apple Podcasts" platformās.