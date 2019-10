Politisks saspīlējums NBA – viens 'tvīts' sagandē 'Rockets' un Ķīnas attiecības

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Hjūstonas "Rockets" zaudējusi vairākus atbalstītājus Ķīnā pēc sociālajā vietnē "Twitter" veikta komandas ģenerālmenedžera Darila Morija ieraksta, kurā funkcionārs pauda atbalstu Honkongai.

Morijs sestdien publicēja fotogrāfiju, kurā bija rakstīts "Cīnies par brīvību. Stāvi kopā ar Honkongu", tādējādi paužot atbalstu Honkongā notiekošajiem protestiem, kuros šāds sauklis bieži izskan.

Honkongā, kurai ir Ķīnas autonomas teritorijas statuss, jau kopš jūnija notiek protesti, kuru sākotnējais cēlonis bija likumprojekts par aizdomās turamo izdošanu Ķīnai, taču protesti strauji pārauga plašākā kustībā, kas iestājas par demokrātiskām reformām.

Ģenerālmenedžeris savu sociālo tīklu profilos tūlīt saņēma uzplūdumu ar aizskarošiem komentāriem, kuros tika aizstāvēta Ķīna. Savukārt komandas īpašnieks Tilmans Fertita publicēja ierakstu, kurā vēstīja, ka Morijs nerunā Hjūstonas "Rockets" kluba vārdā.

"Mūsu klātbūtne Tokijā saistīta vien ar NBA starptautisku popularizēšanu un mēs NEESAM politiska organizācija," rakstīja Fertita, kuram piederošais klubs šobrīd uzturas Japānas galvaspilsētā, lai tur aizvadītu divas spēles pret Toronto "Raptors" vienību.

Listen.... @dmorey does NOT speak for the @HoustonRockets . Our presence in Tokyo is all about the promotion of the @NBA internationally and we are NOT a political organization. @espn https://t.co/yNyQFtwTTi

Morija ieraksts gan paspējis sagandēt attiecības ar valsti, kuras uzņēmumi iegulda vairākus miljardus NBA. Ķīnas basketbola asociācija (CBA) jau paziņojusi, ka tā pārtraukusi visas saiknes ar "Rockets" klubu, kas pagājušās sezonas laikā pat izmantoja formastērpus, uz kuriem tā nosaukums bija drukāts ķīniešu valodā.

Zīmīgi, ka CBA prezidents ir leģendārais basketbolists Jao Mins, kurš Hjūstonas klubā pavadīja teju desmit gadu, izpelnoties vietu astoņās Visu zvaigžņu spēlēs, kā arī ievērojami popularizējot komandu Ķīnā.

"Rockets" vienība zaudējusi arī sponsoru Šanhajas SPD bankas un apavu kompānijas "Li Ning" atbalstu, bet Ķīnas konsulāts Hjūstonā klubam izteicis kritiku.

Tāpat kluba spēles Ķīnā vairs netranslēs uzņēmums "Tencent", kas šovasar uz pieciem gadiem pagarināja sadarbību ar NBA un saucams par līgas lielāko NBA digitālo partneri ārpus ASV. Lietotājiem, kuri abonēja tieši "Rockets" spēles, tikšot piedāvāta iespēja mainīt savu iecienītāko komandu. Novērots arī, ka kādā Ķīnas basketbola mājaslapā pazudusi "Rockets" komandas klātbūtne.

NBA līgas vadības pārstāvji svētdien veica paziņojumu, kurā tika pausta nožēla par Morija teikto. Morija rīcība gan bijusi kritizēta skarbāk ķīniešu valodā publicētajā vēstījumā.

Vairāki ievērības cienīgi ASV politiķi jau paspējuši nosodīt NBA par savu paziņojumu, kritizējot tās nostāšanos pret brīvo runu un politiski svarīgu jautājumu.

Atklātu vēstuli sociālajā vietnē "Facebook" publicējis arī Taivānā dzimušais uzņēmējs Džozefs Cajs, kurš šovasar iegādājās Latvijas izlases basketbolista Rodiona Kuruca pārstāvēto Bruklinas "Nets" klubu. Cajs protestus nodēvēja par "separātistu kustību" un pauda uztraukumu par Ķīnas teritoriālo veselumu.

Pats Morijs pēc notikušā publiski atvainojies par saviem vārdiem.

"Man nebija nolūka aizskart "Rockets" līdzjutējus un manus draugus Ķīnā. Es tikai skaļi izteicu vienu domu par sarežģītu notikumu, kas balstīts uz vienu interpretāciju. Kopš mana "tvīta" man bijušas daudz iespējas dzirdēt un apsvērt citas perspektīvas. Vienmēr esmu novērtējis ievērojamo atbalstu, ko devuši ķīniešu līdzjutēji un sponsori. Ceru, ka apbēdinātie cilvēki saprot, ka mans nolūks nebija kādu aizskart. Savus "tvītus" veicu pats un tie nekādi neatspoguļo "Rockets" komandas vai NBA uzskatus," rakstīja ģenerālmenedžeris.

2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA.