Pols sekmē 'Suns' uzvaru pirmajā NBA finālspēlē

Kriss Pols otrdien Fīniksā guva 32 punktus un sekmēja Fīniksas "Suns" vienības uzvaru pirmajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Fīniksas "Suns" mājās pieveica Milvoki "Bucks" ar 118:105 (30:26, 27:23, 35:27, 26:29). Sērijā līdz četrām uzvarām "Suns" izvirzījusies vadībā ar 1-0.

36 gadus vecais aizsargs Pols, kuram tas savā 16.sezonā līgā ir pirmais fināls karjerā, guva 32 punktus un deviņreiz rezultatīvi piespēlēja.

Devins Bukers pievienoja 27 punktus, bet 22 gadus vecais Bahamu salu centra spēlētājs Deandrē Eitons guva 22 punktus un izcīnīja 19 atlēkušās bumbas.

"Es tikai turpināju spēlēt agresīvi, un arī mani puiši sāka spēlēt," sacīja Pols. "Tā ir uzticēšanās. Mēs šādi esam aizvadījuši visu sezonu. Mums vienkārši tas ir jāturpina."

Fīniksas klubs ceturtdien savā laukumā centīsies panākt 2-0 pārsvaru sērijā.

"Šajā spēlē bija daudz enerģijas," sacīja Pols. "Mēs izcīnījām vienu uzvaru. Mums ir jāgūst vēl viena."

"Suns", kas NBA finālā spēlē pirmo reizi kopš 1993.gada, cenšas izcīnīt savu pirmo līgas čempionu titulu, savukārt "Bucks", kas aizvada savu pirmo finālu kopš 1974.gada, par čempioni vienīgo reizi kļuva pirms 50 gadiem.

"Mēs noskatīsimies video," sacīja "Bucks" treneris Maiks Budenholcers. "Kļūsim gudrāki. Būsim labāki otrajā spēlē."

Milvoki rindās maču uzsāka grieķu uzbrucējs Jannis Adetokunbo, kurš divas spēles bija izlaidis kreisā ceļgala traumas dēļ, un 35 minūtēs sakrāja 20 punktus un 17 atlēkušās bumbas.

Bet pat ar Krisa Midltona 29 punktiem nepietika cīņā ar Polu un ātrāku, aizsardzībā agresīvāku "Suns" komandu.

Pols iemeta 12 no 19 metieniem no spēles, tai skaitā četrus no septiņiem trīspunktniekiem un visus četrus soda metienus.

Trešajā ceturtdaļā Pols realizēja sešus no septiņiem raidījumiem no spēles, gūstot 16 punktus un "Suns" palielinot pārsvaru līdz 20 punktiem.

Ceturtajā ceturtdaļā Adetokunbo palīdzēja pietuvoties līdz 94:101, taču Pola pārķertā bumba un kārtējais gūtais grozs palīdzēja nepielaist "Bucks" tuvāk.

Eitons kļuva par pirmo spēlētāju ar 15 punktiem un 15 atlēkušajām bumbām NBA fināla debijā kopš Tima Dankana 1999.gadā.

Suns no soda metienu līnijas iemeta 25 no 26 metieniem, garām raidot tikai pēdējo un tādējādi nesasniedzot NBA finālu rekordu.

NBA pamatturnīrā komandas šosezon aizvadīja 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.