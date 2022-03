Popovičs sasniedz NBA rekordu pamatturnīrā gūtajās uzvarās

Sanantonio "Spurs" treneris Gregs Popovičs piektdien kļuva par visu laiku uzvarām bagātāko treneri NBA pamatturnīra spēlēs, gūstot savu 1336. uzvaru.

Sanantonio "Spurs" mājās pieveica Jūtas "Jazz" ar 104:102 (30:33, 20:26, 14:15, 40:28).

Popovičs, kurš vadījis klubu kopš 1996. gada, sasniedza jaunu NBA rekordu pamatturnīrā uzvarētājās spēlēs, ko viņš līdz piektdienai dalīja ar NBA leģendu Donu Nelsonu, kura vadībā Popovičs strādāja pirms trim gadu desmitiem.

"Mēs visi esam šī rekordieraksta autori. Tas nav mans. Tas ir mūsu," paziņoja Popovičs, pateicoties visiem cilvēkiem, kuri viņu atbalstīja, spēlētājiem, treneru palīgiem un līdzjutējiem, kuri viņu uzmundrinājuši vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu. "Tas ir prieks. Un pēc tam tas arī viss. Kāds cits to paveiks pēc manis."

73 gadus vecais Popovičs ir palīdzējis "Spurs" komandai izcīnīt piecus NBA čempionu titulus, kā arī bijis ASV olimpiskās komandas treneris, pērn Tokijā izcīnot zelta medaļas.

"Tā ir tikai liecība daudziem cilvēkiem. Kaut kas tāds nepieder vienam indivīdam," sacīja Popovičs. "Basketbols ir komandas sporta veids. Jūs sludināt saviem spēlētājiem, ka jums tas jādara kopā, un tā noteikti ir noticis manā dzīvē ar visiem lieliskajiem spēlētājiem un treneriem, kluba darbiniekiem, ar kuriem esmu bijis svētīts, un šīs brīnišķīgās pilsētas atbalstu. Līdzjutēji mūs atbalsta neatkarīgi ne no kā."

Popoviča komandā spēlējuši tādi basketbolisti kā Tims Dankans un Deivids Robinsons, Tonijs Pārkers un Manu Džinobili.

No 2016. gada līdz 2019. gadam Sanantonio vienībā spēlēja arī latvietis Dāvis Bertāns.

Goldensteitas "Warriors" kontos sociālajos tīklos ievietotajā video Popoviču apsveica Nelsons: "Es tikai gribēju jums pateikt, cik lepns esmu par visiem jūsu sasniegumiem un brīnišķīgajām lietām, ko esat paveicis basketbola labā visā pasaulē".

Uzvarā 27 punktus un deviņas atlēkušās bumbas ieguldīja Dežonte Marejs, bet vēl pieci basketbolisti guva no 11 līdz 15 punktiem, ar "double-double" izceļoties Džeikobam Potlam – pa 11 punktiem un atlēkušajām bumbām.

Pretinieku rindās 24 punktus, septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Donovans Mičels, Džordans Klārksons 17 punktiem pievienoja astoņas atlēkušās bumbas, bet Rudijs Gobērs un Hasans Vaitsaids 13 punktiem pievienoja arī attiecīgi 16 un desmit atlēkušās bumbas.

"Spurs" ar 26 panākumiem 67 spēlēs ieņem 11. vietu Rietumu konferencē, bet "Jazz" ar 41 uzvaru 66 spēlēs ir ceturtā.

Fīniksas "Suns" zaudējumā savā laukumā pār Toronto "Raptors" ar 112:117 (24:30, 28:26, 30:40, 30:21) viesu labā Gerijs Trents juniors guva 42 punktus, bet Paskāls Siakams pievienoja 25 punktus, desmit rezultatīvas piespēles un septiņas atlēkušās bumbas.

"Suns" gan ar 53 uzvarām un 14 zaudējumiem joprojām ir līgas līdere, kamēr Toronto vienība Austrumos ar 36 uzvarām 66 spēlēs ieņem septīto vietu.

Uzvaru izcīnīja Austrumu konferences līdervienība Maiami "Heat", kas mājās pieveica Klīvlendas "Cavaliers" ar 117:105 (28:18, 30:39, 27:15, 32:33).

Uzvarā Bams Adebajo ieguldīja 30 punktus un 17 atlēkušās bumbas, bet Džimijs Batlers pievienoja 24 punktus.

"Heat" savu bilanci uzlaboja līdz 45-23, bet "kavalieri" ar 38 uzvarām 66 spēlēs ieņem sesto vietu.

Dža Morants guva 37 punktus un astoņas reizes rezultatīvi piespēlēja, palīdzot Memfisas "Grizzlies" mājās pieveikt Ņujorkas "Knicks" ar 118:114 (34:30, 27:26, 26:40, 31:18).

Morantam tā bija 24. spēle sezonā ar vismaz 30 gūtiem punktiem.

Jau ziņots, ka Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Losandželosā guva 14 punktus un sakrāja 14 atlēkušās bumbas, taču ar to bija par maz uzvarai izbraukumā Losandželosā, kur "Lakers" izrādījās pārāka ar 122:109 (26:26, 26:33, 37:23, 33:27).

Latviešu basketbolists spēlēja 25 minūtes un 21 sekundi, grozā raidot trīs no desmit divpunktu metieniem un visus astoņus soda metienus, bet netrāpīja trīs tālmetienus.

Liepājnieka rēķinā bija arī 14 atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, viena piezīme un +/- rādītājs -12.

"Wizards" rindās 23 punktus guva Kails Kuzma, 21 punktu – Korijs Kisperts. 15 punktus – Rui Hačimura, bet 14 punktus Tomāšs Satoranskis.

"Lakers" vienībā izcilu spēli aizvadīja Lebrons Džeimss, gūdams 50 punktus, kā arī sakrādams septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. Maliks Monks guva 21 punktu.

"Wizards" ar izcīnītām 29 uzvarām 65 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas 11.vietā, bet "Lakers" ar 29 panākumiem 66 cīņās ir devītā Rietumos.

Citā spēlē Hjūstonā Dāvis Bertāns guva sešus punktus, viņa pārstāvētajai Dalasas "Mavericks" izbraukumā uzvarot Hjūstonas "Rockets" ar 113:100 (31:23, 36:21, 29:28, 17:28).

Bertāns spēlēja 21 minūti un 20 sekundes, trāpot grozā vienu no septiņiem tālmetieniem un vienu no trim divpunktu metieniem, kā arī vienu no diviem soda metieniem. Viņam bija arī piecas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, vien kļūda, divas piezīmes un +/- rādītājs +10.

Luka Dončičs ar 30 punktiem kļuva par rezultatīvāko uzvarētāju rindās, pievienojot arī 14 atlēkušās bumbas, sešas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas. 26 punktus un 12 atlēkušās bumbas sakrāja Dvaits Pauels.

"Rockets" komandā pa 17 punktiem guva Kevins Porters un Džošs Kristofers.

"Mavericks" ar 41 uzvaru 67 spēlēs ir piektā Rietumu konferencē, kamēr "Rockets" ar 17 panākumiem 67 mačos ir vājākā komanda līgā.