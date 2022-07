Porziņģa pārstāvētais 'Wizards' pagarina līgumu ar Bredliju Bīlu

Kristapa Porziņģa pārstāvētais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Vašingtonas "Wizards" ir pagarinājis līgumu ar Bredliju Bīlu, ziņo klubs.

Trīskārtējais Visu zvaigžņu spēles dalībnieks ir piekritis piecu gadu līgumam, sākot ar 2022./2023.gada sezonu.

"Bredlijs ir nostiprinājis savas pozīcijas gan savu vienaudžu NBA, gan visu laiku izcilāko mūsu komandas spēlētāju, gan līderu skaitā, kuri desmit ar mums pavadīto gadu laikā ir ietekmējuši sabiedrību," sacīja "Monumental Sports & Entertainment" priekšsēdētājs un izpilddirektors Teds Leonsiss.

"Viņš ir parādījis konsekventu smaga darba un centības piemēru, lai kļūtu par mūsu kluba spēlētāju, un mēs esam lepni, ka viņš turpinās būt mūsu līderis laukumā un ārpus tā," piebilst Leonsiss.

Desmit gadus NBA spēlējušais Bīls visu savu karjeru līgā ir aizvadījis Vašingtonā, kļūstot par vienu no sešiem šobrīd aktīvajiem spēlētājiem, kas ar vienu un to pašu klubu ir spēlējuši vismaz desmit gadus un kopā ar Vesu Anseldu (13 sezonas) par vienu no tikai diviem spēlētājiem, kuri Vašingtonas klubā nospēlējuši vismaz desmit sezonas.

Bīls ir kluba rekordists realizētajos trīspunktu metienos (1434) un virzās uz to, lai apsteigtu Elvinu Heisu kluba visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā jau 2022./2023.gada sezonā.

Pašlaik Bīls ir otrais šajā rādītājā ar 14 321 punktiem, kamēr Heisam ir 15 551 punkts.

Spēlēs Vašingtonas komandā viņš ar 645 mačiem ieņem trešo vietu, atpaliekot tikai no Anselda (984) un Heisa (731).

Bīls ierindojas kluba visu laiku labāko pieciniekā arī pēc nospēlētām minūtēm, rezultatīvām piespēlēm, pārtvertām bumbām un soda metieniem.

"Es esmu bijis svētīts Vašingtonas pilsētu saukt par savām mājām un "Wizards" organizāciju un mūsu fanus par savu ģimeni pēdējos desmit gadus, augot kā spēlētājs, līderis, vīrs un tēvs," sacīja Bīls.

2020./2021.gada sezonā Bīls tikai nedaudz zaudēja Stefenam Karijam cīņā par līgas rezultatīvākā spēlētāja titulu, vidēji spēlē gūstot 31,3 punktus ar karjeras labāko 48,5% metienu precizitāti no spēles, nopelnot arī vietu NBA trešās simboliskās komandas sastāvā.

Bīla gūtie 60 punkti 2021.gada 6.janvārī Filadelfijā cīņā ar "76ers" ir otrs rezultatīvākais sniegums komandas vēsturē.

29 gadus vecais spēlētājs savā karjerā vidēji spēlē guvis 22,1 punktu, izcīnījis 4,1 atlēkušo bumbu un sakrāji 4,2 rezultatīvas piespēles.

2021./2022.gada sezona viņam beidzās priekšlaicīgi plaukstas locītavas savainojuma dēļ.

"Wizards" aizvadītajā sezonā izcīnīja 35 panākumus 82 spēlēs, ieņēma 12.vietu Austrumu konferencē un "play-off" neiekļuva.