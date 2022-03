Porziņģa rezultativitāti aizēno izcilais Karijs un 'Warriors' līderu trio atgriešanās

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien bija rezultatīvākais Vašingtonas "Wizards" komandas spēlētājs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, taču virsroku ņēma Goldensteitas "Warriors" vienība, kas pēc vairāk nekā divarpus gadu pārtraukuma laukumā vienlaikus pulcēja savas trīs zvaigznes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Wizards" komanda izbraukumā ar rezultātu 112:126 (30:33, 27:40, 27:28, 28:25) zaudēja Goldensteitas "Warriors" vienībai.

Porziņģis viesu rindās laukumā pavadīja 27 minūtes, kuru laikā guva 25 punktus (6/8 divpunktu metienos, 1/5 trīspunktu metienos, 10/10 soda metienos), savāca astoņas atlēkušās bumbas un atdeva četras rezultatīvas piespēles, bet trīs reizes kļūdījās.

Pretinieku sastāvā pirmo maču kopš 5. janvāra aizvadīja muguras savainojumu pārcietušais Dreimonds Grīns. Tādējādi Grīns beidzot uzspēlēja kopā ar Stefenu Kariju un Kleju Tompsonu, kurš šī gada janvārī atgriezās laukumā pēc 2019. gada NBA finālsērijā pārciesta labās kājas Ahilleja cīpslas plīsuma.

"Wizards" komanda jau pēc pirmā puslaika bija iedzinējos ar rezultātu 57:73. Viesi puslaika laikā pieļāva vien septiņas kļūdas, bet "Warriors" komanda tās pārvērta 15 ātrajos uzbrukumos gūtos punktos.

Rezultatīvāk otro spēles pusi aizvadīja tieši Porziņģis, kurš otrajā puslaikā guva 15 no saviem 25 punktiem, vairākkārt stājoties aiz soda metienu līnijas vai izceļoties ar punktiem soda laukumā. Taču lielisku spēli savā 34. dzimšanas dienā aizvadīja Karijs, kurš, izpildot vairākus sarežģītus metienus pēc dribla, guva 47 punktus. Saspēles vadītājs realizēja 16 no 25 metieniem no spēles.

"Wizards" rindās ar 19 punktiem Porziņģim piebalsoja Kenteiviuss Kaldvels-Poups, bet mājinieku labā pa 20 punktiem guva Tompsons un Džordans Pūls. Grīns pirmajā mačā pēc savainojuma laukumā nāca no rezervistu soliņa un sakrāja sešus punktus, septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles.

Vašingtonas klubs ar 29 uzvarām 67 spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē. Komandai aizvien samazinās cerības uz desmito pozīciju (Šarlotas "Hornets", 34-35) un iekļūšanu "play-in" turnīrā. Savukārt "Warriors" ar 47 panākumiem 69 spēlēs ir trešajā vietā Rietumu konferencē.

Nākamo spēli "Wizards" aizvadīs trešdien, kad savās mājās uzņems Denveras "Nuggets" komandu un tās līderi Nikolu Jokiču.