Porziņģa sezonas rekords 38 punkti kaldina 'Mavericks' uzvaru

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis pirmdien guva 38 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Dalasas "Mavericks" komandai izcīnīt uzvaru, bet Dāvis Bertāns atzīmējās ar 19 punktiem mačā, kurā viņa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" vienība piedzīvoja zaudējumu.

"Mavericks" viesos ar rezultātu 112:103 (25:22, 28:33, 29:22, 30:26) pārspēja Indiānas "Pacers".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 36 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no septiņiem divpunktu metieniem, sešus no 13 tālmetieniem un visus 12 soda metienus.

Tāpat viņš izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 18 punktiem vairāk nekā ielaida.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 38 punktiem bija Porziņģis, kurš arī izcīnīja 12 bumbas zem groziem, kļūstot par komandas līderi arī šai ziņā.

"Pacers" vienībā 26 punktus guva Domants Sabonis, kurš arī izcīnīja 12 bumbas zem groziem un veica deviņas rezultatīvas piespēles.

"Mavericks" ar 31 uzvaru 50 spēlēs ieņem sesto vietu Rietumu konferencē.

Dāvja Bertāna un Anžeja Pasečņika pārstāvētā "Wizards" komanda savā laukumā ar rezultātu 117:125 (36:40, 27:32, 23:27, 31:26) zaudēja Goldensteitas "Warriors".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 32 minūtes un divas sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, piecus no septiņiem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, veica piecas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 11 punktiem vairāk nekā ielaida. Anžejs Pasečņiks palika uz rezervistu soliņa.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 43 punktiem bija Bredlijs Bīls, kurš arī izcīnīja divas bumbas zem groziem un veica sešas rezultatīvas piespēles.

"Warriors" vienībā 30 punktus guva Aleks Bērkss.

"Wizards" ar 17 uzvarām 49 spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē.

Bruklinas "Nets" basketbolisti savā laukumā ar rezultātu 119:97 (35:31, 20:21, 35:21, 29:24) pārspēja Fīniksas "Suns".

"Nets" uzbrucējs Rodions Kurucs šajā mačā laukumā pavadīja trīs minūtes un 11 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un vienīgo tālmetienu, sakrājot piecus punktus.

Tāpat viņš veica vienu rezultatīvu piespēli. "Nets" ar Kurucu laukumā iemeta par diviem punktiem vairāk nekā ielaida.

"Nets" komandā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Kariss Leverts, kurš arī izcīnīja trīs bumbas zem groziem un veica septiņas rezultatīvas piespēles.

"Suns" vienībā 25 punktus guva Deandrē Eitons.

"Nets" ar 22 uzvarām 49 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē.