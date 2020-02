Porziņģa sezonas rekords 38 punkti kaldina 'Mavericks' uzvaru

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis pirmdien guva 38 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Dalasas "Mavericks" komandai izcīnīt uzvaru, bet Dāvis Bertāns atzīmējās ar 19 punktiem mačā, kurā viņa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" vienība piedzīvoja zaudējumu.

"Mavericks" viesos ar rezultātu 112:103 (25:22, 28:33, 29:22, 30:26) pārspēja Indiānas "Pacers".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 36 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no septiņiem divpunktu metieniem, sešus no 13 tālmetieniem un visus 12 soda metienus. Liepājnieks arī izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 18 punktiem vairāk nekā ielaida.

Kurzemnieka karjeras labākais rādītājs ir 40 gūti punkti, ar kuriem viņš izcēlās Ņujorkas "Knicks" rindās 2017. gadā aizvadītā spēlē tieši pret "Pacers" vienību.

Latvijas basketbolists jau pirmo septiņu minūšu laikā realizēja trīs no četriem izpildītajiem trīspunktu metieniem, kā arī vienu reizi trieca bumbu grozā, rezultatīvi uzsākot maču. Spēle gan ritēja punkts punktā, "Mavericks" puslaika pārtraukumā dodoties kā zaudētājiem, lai gan komandas līderis bija sakrājis jau 19 punktus.

Trešajā ceturtdaļā viesi no Dalasas pārņēma spēles vadību, ko ar 15 gūtiem punktiem kaldināja Porziņģis. Laukuma saimnieki pēdējās ceturtdaļas laikā spēja pietuvoties līdz trim punktu deficītam, tomēr "Mavericks" vienība vadību no rokām neizlaida.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 38 punktiem bija Porziņģis, kurš arī izcīnīja 12 bumbas zem groziem, kļūstot par komandas līderi arī šai ziņā. Savukārt Tims Hārdavejs sakrāja 25 punktus.

"Pacers" vienības labā 26 punktus guva Lietuvas izlases basketbolists Domants Sabonis, kurš izcīnīja 12 bumbas zem groziem un veica deviņas rezultatīvas piespēles.

"Mavericks" ar 31 uzvaru 50 spēlēs ieņem sesto vietu Rietumu konferencē, bet "Pacers" komandai identiska bilance ļauj atrasties piektajā pozīcijā Austrumu konferencē.

Dalasas kluba zvaigzne Luka Dončičs izlaida jau trešo spēli pēc kārtas potītes savainojuma dēļ, bet Setam Karijam mačā piedalīties neļāva sāpošs ceļgals. Savukārt spēles otrās ceturtdaļas laikā potīti izmežģīja Hosē Huans Barea.

Dāvja Bertāna un Anžeja Pasečņika pārstāvētā "Wizards" komanda savā laukumā ar rezultātu 117:125 (36:40, 27:32, 23:27, 31:26) zaudēja pastarītei Goldensteitas "Warriors".

Bertāns laukumā devās no rezervistu soliņa, tajā pavadot 32 minūtes un divas sekundes, kuru laikā rūjienietis realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, piecus no septiņiem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Uzbrucēja kontā arī četras atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba un bloķēts metiens. Bertāns arīdzan pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 11 punktiem vairāk nekā ielaida. Savukārt centra pozīcijas spēlētājs Anžejs Pasečņiks netika pie iespējas doties laukumā.

Vidzemnieks mačā iesaistījās, "Wizards" komandai esot zaudētājos. Lai gan Bertāna tāls trīspunktu metiens otrās ceturtdaļas laikā ļāva pietuvoties līdz rezultātam 50:51, Vašingtonas komanda pirmajā puslaikā vadību tā arī neatguva.

Mājinieki trešajā ceturtdaļā sasniedza jau 19 punktu pārsvaru, kuru sadeldēt palīdzēja tieši Bertāns. Basketbolists realizēja divus tālmetienus, kā arī ar trim rezultatīvām piespēlēm atrada komandas biedrus groza apakšā. Savukārt četras minūtes pirms pamatlaika beigām Bredlijs Bīls pēc viņa piespēles trāpīja tālmetienu, kas ļāva viesiem samazināt deficītu līdz pieciem punktiem. Vašingtonas komandai pietuvoties tuvāk gan nebija pa spēkam.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 43 punktiem bija Bredlijs Bīls, bet uzvarētāju labā 30 punktus guva Aleks Bērkss un ar 22 punktiem izcēlās Glens Robinsons.

"Wizards" ar 17 uzvarām 49 spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē. Savukārt "Warriors" vienība ar 12 uzvarām 51 mačā saglabā pēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā.

Bruklinas "Nets" basketbolisti savā laukumā ar rezultātu 119:97 (35:31, 20:21, 35:21, 29:24) pārspēja Fīniksas "Suns".

"Nets" uzbrucējs Rodions Kurucs laukumā devās uz pēdējām trim minūtēm un 11 sekundēm, kuru laikā viņš realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un vienīgo tālmetienu, sakrājot piecus punktus. Kurucs paguva arī atdot vienu rezultatīvu piespēli.

Rodions Kurucs trīs nospēlētu minūšu laikā gūst piecus punktus (1/2 - 2p., 1/1 - 3p.), vienu reizi rezultatīvi piespēlē un palīdz Bruklinas Nets izcīnīt uzvaru pret Fīniksas Suns (119:97).🏀 pic.twitter.com/GmYkCX531B — TV3 Sport Latvija (@TV3SportLatvija) February 4, 2020

"Nets" komandas rindās rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Kariss Leverts, bet zaudētāju labā 25 punktus guva Deandrē Eitons.

"Nets" ar 22 uzvarām 49 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē. Savukārt Fīniksas vienībai 50 mačos gūti 20 panākumi ļauj atrasties 12. vietā Rietumu konferencē.