Porziņģa teicamā precizitāte un 29 punkti neglābj 'Wizards' no piektā zaudējuma pēc kārtas

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģs piektdien Nacionālās basketbola asociācija (NBA) mačā izpildīja metienus ar teicamu precizitāti un guva 29 punktus, taču tas neglāba Vašingtonas "Wizards" komandu no piektā zaudējuma pēc kārtas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV galvaspilsētas komanda viesos ar rezultātu 111:121 (33:31, 32:38, 24:26, 22:26) atzina Indiānas "Pacers" pārākumu un piedzīvoja astoto neveiksmi pēdējās deviņās spēlēs.

Pirmajā puslaikā Porziņģis guva 20 punktus, realizējot visus metienus.

Porziņģis, spēlējot 34 minūtes un 39 sekundes, grozā raidīja desmit no 11 divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un sešus no astoņiem soda metieniem. Viņa rēķinā bija arī deviņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni, četras kļūdas un viena piezīme. "Wizards" ar Porziņģi laukumā ielaida par septiņiem punktiem vairāk nekā iemeta.

Kails Kuzma piebalsoja ar 27 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm. "Wizards" vienībai šobrīd jāiztiek bez komandas trešā vadošā spēlētāja Bredlija Bīla.

"Pacers" komandā, kuru vada Porziņģa bijušais treneris Riks Kārlails, sezonas rezultatīvāko spēli aizvadīja Badijs Hīlds, kurš guva 28 punktus. Tairīss Halibērtons pievienoja 23 punktus un 11 rezultatīvas piespēles.

"Wizards" ar 11 uzvarām 26 spēlēs ieņem 11.vietu Austrumu konferencē, kur "Pacers" ar 14 panākumiem 26 cīņās ir piektā.

Nākamo spēli Vašingtonas vienība aizvadīs sestdien, kad mājās uzņems Losandželosas "Clippers".