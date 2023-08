Porziņģa trauma: 'Celtics' cer latvieti ieraudzīt pirmssezonas treniņnometnē

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Bostonas "Celtics" cer uz latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa dalību pirmssezonas treniņnometnē, trešdien paziņoja klubs.

Porziņģis otrdien paziņoja, ka pēdas audu iekaisuma dēļ nevarēs palīdzēt Latvijas valstsvienībai gaidāmajā Pasaules kausa finālturnīrā, kas sāksies nākamajā nedēļā.

#NEBHInjuryReport Kristaps Porzingis has been diagnosed with plantar fasciitis in his right foot. He will engage in a four-to-six-week rehab program, and is expected to be cleared for the start of training camp.