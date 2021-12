Porziņģi naktī pēc sadursmes pamodinājušas lielas sāpes ceļgalā

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis cer otrdien doties laukumā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, bet vēl pagājušās nedēļas trešdienā savainotais ceļgals traucējis liepājniekam gulēt, sarunā ar žurnālistiem pirmdien atklāja basketbolists.

Kristaps Porziņģis labā ceļgala kontūzijas dēļ izlaidis pēdējās divas Dalasas "Mavericks" komandas spēles. Basketbolists trešdien Ņūorleānā spēlē pret "Pelicans" vienību sadūrās ar ceļgaliem ar lietuvieti Jonu Valančūnu, taču sāpes kurzemniekam parādījušās vien pēc lidojuma uz Dalasu.

"Zināju, ka tas nav nekas nopietns," notikumus atstāsta Porziņģis. "Turpināju spēlēt, un jutos labi. Aizgāju gulēt, bet nakts vidū pamodos. Mans ceļgals pulsēja, bija uzpampis un traki sāpēja."

Šobrīd gan Dalasas vienība viscerīgāk raugās tieši uz iespējamo Porziņģa atgriešanos laukumā. Kreisās kājas potīti un kreisās rokas īkšķi savainojis Luka Dončičs, bet labo ceļgalu sasitis Tims Hārdavejs.

Porziņģis un Dončičs pirmdien treniņā piedalījušies "visur, kur varēja", izteicās komandas galvenais treneris Džeisons Kids. Slovēnis gan pameta treniņu pirms noslēdzošās daļas, kuru varēja vērot žurnālisti. Tiesa, šajā treniņa daļā piedalījās Porziņģis.

Šobrīd Porziņģa dalība otrdien gaidāmajā spēlē pret Bruklinas "Nets" tiek vērtēta kā "ticama", bet Dončiča iespējas piedalīties mačā ir "zem jautājuma zīmes". Kids atzina, ka precīzāku atbildi varēs dot otrdien, bet optimistisks sarunā ar medijiem bija Porziņģis.

"Šodien [pirmdien] vēl aprūpēsim ceļgalu. Tas jūtas diezgan labi, tāpēc ceru, ka rīt būs vēl labāk un varēšu spēlēt," klāstīja latvietis.

Porziņģis karjeras laikā pārdzīvojis kreisā ceļgala krustenisko saišu savainojumu, kā arī labā ceļgala meniska operāciju. Basketbolists – kurš pēc vairāku atbilžu sniegšanas nosmēja, ka viņš jāsauc par dakteri Porziņģi – gan norādīja, ka šī situācija viņam ir jauna. Viņš iepriekš pārcietis sāpes muskuļos, nevis tieši paša kaula kontūziju.

"Es nevarēju pakustēties. Es neko nevarēju izdarīt. Tagad mēs kontrolējam pampumu. Joprojām to jūtu, bet vismaz tagad varu izkustēties," skaidroja centra pozīcijas spēlētājs.

Dalasas komanda ar 11 uzvarām 22 spēlēs noslīdējusi uz septīto vietu Rietumu konferencē. Piecās no pēdējām deviņām spēlēm nav piedalījusies vismaz viena no komandas zvaigznēm (Porziņģis vai Dončičs). Katrā no šīm spēlēm Dalasas klubs zaudēja. Uz savainojumu nastu norādījis arī Porziņģis, kurš uzskata, ka komanda vēl nav atradusi savu ritmu.

"Pirms sezonas jau it kā zināju, ka mums dažu izmaiņu dēļ būs nepieciešams laiks. Nodomāju, ka ap Ziemassvētkiem vai pēc Ziemassvētkiem mēs patiešām sāksim spēlēt ļoti labā līmenī," uzsvēra liepājnieks.

Dalasas komandas nākamie pretinieki Bruklinas "Nets" komanda ar 16 uzvarām 23 spēlēs ir pirmajā vietā Austrumu konferencē.