Porziņģim 15 punkti un varens 'danks'; 'Mavericks' galotnē piekāpjas 'Jazz'

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārās sezonas mačā guva 15 punktus, bet viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda cieta zaudējumu.

"Mavericks" izbraukumā ar rezultātu 107:112 (36:25, 22:30, 26:25, 23:32) piekāpās Jūtas "Jazz" basketbolistiem.

Porziņģis trešajā mačā pēc ceļgala savainojuma sadziedēšanas joprojām spēlēja ierobežotu minūšu daudzumu, laukumā pavadot 25:27 minūtes. Liepājnieks guva 15 punktus (3/6 divpunktu metienos, 3/8 trīspunktu metienos), savāca divas atlēkušās bumbas, kā arī pa reizei rezultatīvi asistēja komandas biedram, pārtvēra bumbu un bloķēja metienu. Basketbolists arī trīsreiz kļūdījās, sakrāja piecas piezīmes, taču, viņam esot laukumā, "Mavericks" pretiniekus pieveica ar septiņu punktu pārsvaru.

Latvijas izlases līderis spēles ievadā realizēja pustālo metienu, kā arī trāpīja divus trīspunktniekus, palīdzot viesiem nostabilizēties vadībā. Jūtas vienība otrajā ceturtdaļā uz brīdi izvirzījās priekšā, bet praktiski visu spēli laukuma saimnieki spēlēja iedzinēju lomā.

Spēles trešajā ceturtdaļā Porziņģim padevās trieciens grozā no augšas pret divkārtējo līgas labāko aizsardzības spēlētāju Rūdiju Gobēru, kurš īpaši izcēlās tieši minūtēs, kurās liepājnieks nebija laukumā.

This is why he's The Unicorn.

Porzingis drives and dunks on Gobert, oh. my. god. pic.twitter.com/uTMdt4kRBh