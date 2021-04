Porziņģim 19 punkti; 'Mavericks' realizē 19 trejačus

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis trešdien guva 19 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Dalasas "Mavericks" komandai izcīnīt uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mavericks" viesos ar rezultātu 113:108 (30:25, 34:20, 26:28, 23:35) pārspēja Bostonas "Celtics".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 32:05 minūtes, kuru laikā realizēja trīs no astoņiem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, bloķēja trīs metienus, pieļāva divas kļūdas un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 15 punktiem vairāk nekā ielaida.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 36 punktiem bija Luka Dončičs, kurš arī izcīnīja astoņas bumbas zem groziem un veica piecas rezultatīvas piespēles. Dončičs realizēja septiņus, bet visas Dalasas komanda 19 trīspunktu metienus. Vēl uzvarētājiem 21 punktu guva Džalens Bransons, kurš mača izskaņā realizēja divus svarīgus soda metienus.

"Celtics" vienībā 25 punktus guva Džeisons Teitums, punktu mazāk guva Džeilens Brauns, 22 punkti Kembam Vokeram, bet 17 punkti Markusam Smārtam.

"Mavericks" bija vadībā visu spēli, neļaujot ne uz mirkli kaut nelielu pārsvaru iegūt pretiniekiem. Trešajā ceturtdaļā "Mavericks" sasniedza arī 23 punktu pārsvaru, taču "Celtics" padevās pakaļdzīšanās, saasinot cīņu mača galotnē. 56 sekundes pirms spēles beigām Dončičs realizēja divus no trim soda metieniem, šķietami pieliekot punktu cīņai (106:98). Tomēr "Celtics" pamanījās arī šādā situācijā sadeldēt pārsvaru, Smārtam 16 sekundes pirms pēdējās ceturtdaļas beigām samazinot starpību līdz 107:109. Pēc "Celtics" pārkāpuma Bransons aukstasinīgi realizēja divus sodiņus, tad vēl divus realizēja pēc dažām sekundēm, un "Mavericks" svinēja uzvaru ar 113:108.

Dalasas komandai tā bija otrā izvara pēc kārtas un ceturtais panākums pēdējās sešās spēlēs. NBA kopvērtējumā "Mavericks" ar 25 uzvarām 46 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē. Sestajā vietā, kas garantē tiešo ceļazīmi uz "play off", ar 29 uzvarām un 18 zaudējumiem atrodas Portlendas "Trail Blazers".

Nedēļas nogalē "Mavericks" noslēgs piecu spēļu izbraukuma spēļu sēriju. Sestdien no rīta pēc Latvijas laika "Mavericks" aizvadīs Porziņģim nozīmīgu maču, izejot laukumā pret liepājnieka bijušo komandu Ņujorkas "Knicks". Savukārt Lieldienu rītā pēc Latvijas laika "Mavericks" viesosies ASV galvaspilsētā Vašingtonā pie "Wizards", kas gan, visticamāk, spēlēs bez savainotā Dāvja Bertāna.

Citā spēlē Milvoki "Bucks" bez savainojumu guvušā Rodiona Kuruca ierindā viesos ar 112:97 (24:30, 33:19, 32:26, 23:22) uzvarēja Losandželosas "Lakers".

Džrū Holidejs "Bucks" rindās izcēlās ar 28 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, bet Jannis Adetokunbo pievienoja 25 punktus un desmit bumbas zem groziem. "Lakers" komandā 19 punkti un piecas atlēkušās bumbas Montrezlam Herelam, kamēr vēl 17 punkti un astoņas piespēles Denisam Šrēderam.

"Lakers" savainojuma dēļ aizvien nevar palīdzēt līderi Lebrons Džeimss un Entonijs Deiviss. Džeimss izlaidis sešas spēles pēc kārtas, bet Deiviss - 20.

Debiju "Lakers" komandā piedzīvoja Andrē Dramonds, kurš 14 minūšu laikā guva četrus punktus, bet laukumu savainojuma dēļ pameta priekšlaicīgi. Trešās ceturtdaļas sākumā viņš laukumu pameta pieklibojot. Vēlāk veiktās pārbaudes neatklāja nopietnu savainojumu.

"Bucks" ar 30 uzvarām 47 spēlēs Austrumu konferencē ieņem trešo vietu.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.