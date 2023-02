Porziņģim 32 punkti 'Wizards' zaudējumā NBA spēlē

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā guva 32 punktus, Vašingtonas "Wizards" piedzīvojot zaudējumu savā laukumā un beidzoties kluba sešu uzvaru sērijai.

"Wizards" mājās piekāpās Portlendas "Trail Blazers" ar 116:124 (36:19, 33:32, 25:39, 22:34).

Porziņģis 16 no punktiem guva pirmajā ceturtdaļā.

Viņš laukumā bija 35 minūtes un 11 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un 11 no 12 soda metieniem. Viņš arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, bloķēja vienu metienu, reizi kļūdījās, sakrāja piecas piezīmes un noslēdza maču ar komandā labāko +/- rādītāju +1.

Zaudētāju rindās rezultatīvākais ar 34 gūtajiem punktiem bija Bredlijs Bīls, bet 12 punktus, 11 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles pievienoja Kails Kuzma.

Viesiem 33 punktus guva Enfernijs Saimonss, kurš realizēja deviņus no 12 tālmetieniem, 29 punktus - Damians Lilards un pa 21 punktam - Trendons Vatfords un Džošs Hārts, kura kontā arī deviņas atlēkušās bumbas.

"Wizards" spēles sākumā izvirzījās vadībā ar 15:2 un pēc Porziņģa trīspunktu metiena panāca arī 34:14.

Vašingtonas vienība ar bilanci 24-27 Austrumu konferencē atrodas devītajā vietā, bet "Trail Blazers" ar 26 uzvarām un 26 zaudējumiem ieņem desmito vietu Rietumu konferencē.