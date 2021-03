Porziņģim daudzpusīgs sniegums; Dončičs fenomenāli met uzvarā pret 'Blazers'

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis svētdien atzīmējās vairākās statistikas ailītēs, bet viņa pārstāvēto Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Dalasas "Mavericks" līdz pārliecinošai uzvarai aizveda slovēnis Luka Dončičs.

"Mavericks" izbraukumā ar rezultātu 132:92 (27:30, 38:24, 38:15, 29:23) pieveica Portlendas "Trail Blazers" komandu, kurai vienība piekāpās piektdien.

Kristaps Porziņģis laukumā pavadīja 25 minūtes, kurās viņš guva 12 punktus (1/3 divpunktu metienos, 2/4 trīspunktu metienos, 4/4 soda metienos), savāca astoņas atlēkušās bumbas, izpildīja četras rezultatīvas piespēles un divas reizes bloķēja pretinieku metienus. Liepājnieka kontā arī viena pārtverta bumba un kļūda.

Spēles ievadā "Mavericks" panāca vadību pēc precīza Porziņģa tālmetiena, taču 14 gūti punkti soda laukumā ļāva "Trail Blazers" basketbolistiem panākt vadību ar rezultātu 16:9. Izcili jau no spēles ievada tālmetienus izpildīja Dončičs. Basketbolists ar 19 gūtiem punktiem ļāva Dalasas komandai otrajā ceturtdaļā atgūt vadību (38:37).

Mājiniekiem nesekmīgi izpildot tālmetienus, "Mavericks" spēja arī atrauties. Porziņģis, kurš spēles ievadā neveiksmīgi spēlēja pret augumā mazākiem spēlētājiem, divreiz gudri izprovocēja piezīmes un trāpīja četrus soda metienus, bet Dončičs joprojām nekļūdīgi izpildīja tālmetienus, pārtraukumā rezultātam esot 65:54 par labu "Mavericks".

Otrā puslaika ievadā "Mavericks" laukuma saimniekiem sagādāja "aukstu dušu". Porziņģis to veicināja, skaisti nobloķējot Enesa Kantera "slam dunk" mēģinājumu, bet dažas sekundes vēlāk pārejas uzbrukumā izpildot izcilu piespēli Maksimilianam Kleberam, kurš tālmetienu gan nerealizēja. Pāris minūtes vēlāk latvietis jau nobloķēja arī mājinieku zvaigzni Deimienu Lilardu, rezultatīvi piespēlēja Dorianam Finijam-Smitam tālmetienā, kā arī pats trāpīja trīspunktnieku.

Savukārt Dončičs turpināja izcelties ar sarežģītiem trīspunktniekiem, ar astoto precīzo metienu astoņos mēģinājumos panākot jau rezultātu 94:64. Ceturtajā ceturtdaļā abu komandu treneriem atlika dot iespējas tālākiem rezervistiem, Dalasas komandai svinot graujošu uzvaru.

Dončičs uzvarētāju labā atzīmējās ar 37 punktiem, no spēles realizējot 13 no 19 metieniem, kā arī astoņus no deviņiem tālmetieniem. Savukārt Džošs Ričardsons sakrāja 21 punktu. Mājinieku labā 19 punkti Lilardam.

Dalasas klubs ar 22 uzvarām 41 spēlē joprojām saglabā astoto vietu Rietumu konferencē, kuras sestajā pozīcijā ar 25 uzvarām 42 spēlēs ir "Blazers" vienība. Nākamo spēli "Mavericks" aizvadīs trešdien, viesojoties pie līgas pastarīšiem Minesotas "Timberwolves" vienības.