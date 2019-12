Porziņģim 'double double'; 'Mavericks' izsēj 30 punktu pārsvaru pret NBA čempioniem 'Raptors'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē svētdien, 22. decembrī, Kristaps Porziņģis guva "double double", bet Dalasas "Mavericks" izsēja 30 punktu pārsvaru un ar 107:110 piekāpās NBA čempionvienībai Toronto "Raptors".

Porziņģis mačā guva 19 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, kā arī bloķēja trīs pretinieku metienus un pārtvēra vienu pretinieka piespēli. Liepājnieks mačā realizēja trīs no deviņiem tālmetieniem, divus no sešiem divpunktu un sešus no septiņiem soda metieniem.

Porziņģis mačā izcēlās ar pēdējo sekunžu ļoti tālu trijnieku, pirmā puslaika izskaņā panākot 51:42.

"Mavericks" ļoti bāli iesāka maču, jau pirmajā ceturtdaļā nonākot zaudētājos ar 12 punktu deficītu. Dalasas basketbolisti atguvās un kontrolēja cīņas gaitu nākamajās divās ceturtdaļās, divreiz spēles gaitā izvirzoties vadībā pat ar +30. "Raptors" fantastiski aizvadīja pēdējo ceturtdaļu, ātri sadeldējot starpību un tad saspringtā mača galotnē nosargājot pārsvaru.

Uzvarētājiem 32 punkti, 10 rezultatīvas piespēles un astoņas atlēkušās bumbas Kailam Laurijam, kurš bija galvenais mājinieku "vilcējs" pēdējā ceturtdaļā. Vēl 21 punktu guva Kriss Bušārs, bet 18 punktus - Rondo Holiss-Džefersons. "Mavericks" rindās rezultatīvākais ar 21 punktu un deviņām atlēkušājām bumbām bija Džalens Brensons, 17 punktus guva Dvaits Pauels, bet Timam Hārdevejam 16 punkti.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.