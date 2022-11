Porziņģim 'double-double' 'Wizards' zaudējumā 'Nets' komandai

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien guva 14 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, viņa pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" piedzīvojot zaudējumu.

"Wizards" mājās ar rezultātu 86:128 (28:38, 29:31, 13:27, 16:32) zaudēja vairākās problēmās nonākušajai Bruklinas "Nets" komandai.

Porziņģis piektdien spēlēja 25 minūtes un 41 sekundi, realizējot divus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un četrus no sešiem soda metieniem. Liepājnieka rēķinā bija arī viena rezultatīva piespēle, viena kļūda un divas piezīmes. Visiem "Wizards" spēlētājiem bija negatīvs +/- rādītājs, Porziņģim maču noslēdzot ar -17.

Par latvieti mājinieku rindās rezultatīvāki bija Bredlijs Bīls un Kails Kuzma, kuri guva attiecīgi 20 un 19 punktus.

Uzvarētājiem Kevins Durents izcēlās ar 28 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un deviņām atlēkušajām bumbām.

"Nets" komanda šobrīd piedzīvo sarežģītu sezonas nogriezni. Pēc nesekmīgā sākuma no galvenā trenera amata tika atbrīvots Stīvs Nešs, bet Kairijs Ērvings saņēmis vismaz piecu maču diskvalifikāciju, jo uzreiz atteicās atvainoties par to, ka publiskoja ierakstus, kuros reklamēja antisemītisku filmu.

Turklāt savainojumu dēļ ņujorkiešiem šobrīd nevar palīdzēt Bens Simonss un Sets Karijs.

"Wizards" uzvarējusi četrās no deviņām spēlēm un ir devītajā pozīcijā Austrumos, kur "Nets" ar bilanci 6-3 ieņem 12.vietu.

Vašingtonas basketbolisti nākamo cīņu aizvadīs svētdien, kad viesosies pie Memfisas "Grizzlies".