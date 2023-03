Porziņģim 'double-double' 'Wizards' zaudējumā papildlaikā 'Raptors' komandai

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien guva 22 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, viņa pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" komandai piedzīvojot zaudējumu.

"Wizards" savā laukumā ar rezultātu 109:116 (30:26, 23:27, 26:33, 26:19, 4:11) papildlaikā atzina Toronto "Raptors" pārākumu, kas ir tās tiešā konkurente Austrumu konferences pirmā desmitnieka beigu galā.

Vairāk nekā pusi jeb 12 no 22 gūtajiem punktiem Porziņģis iemeta spēles pirmajā ceturtdaļā. Liepājnieks sestdien spēlēja 39 minūtes un 51 sekundi, grozā raidot septiņus no 12 divpunktu metieniem, abus divus tālmetienus un divus no trīs soda metieniem.

Viņa rēķinā bija arī 11 bumbas zem groziem, četras rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas, divi bloķēti metieni, trīs kļūdas un viena piezīme. "Wizards" ar Porziņģi laukumā iemeta par četriem punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija dalīts labākais rādītājs komandā.

Rezultatīvs mājinieku rindās bija arī Bredlijs Bīls, kurš guva 21 punktu un atdeva desmit rezultatīvas piespēles, taču realizēja tikai septiņus no 22 metieniem no spēles, kā arī netrāpīja raidījumu, kas varēja atnest uzvaru pamatlaikā.

Uzvarētājiem divus tālmetienus papildlaikā realizēja Freds Vanvlīts, kurš maču noslēdza ar 25 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm. Par punktu vairāk bija Gerijam Trentam junioram.

"Wizards" ar 30 uzvarām 63 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, bet "Raptors" ar 32 panākumiem 65 cīņās ir pozīciju augstāk, abām noslēdzot "play-in" zonu. Ceturtdien notikušajā savstarpējā spēlē "Wizards" uzvarēja ar 119:108.

Nākamo spēli "Wizards" aizvadīs svētdien, kad mājās uzņems Milvoki "Bucks".