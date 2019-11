Porziņģim grūtības uzbrukumā uzvarētā spēlē; Bertānam 11 punkti un pāris saķeršanās

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlēs trešdien Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis guva desmit punktus Dalasas "Mavericks" komandas uzvarā, bet Dāvja Bertāna 11 punkti nelīdzēja Vašingtonas "Wizards" vienībai, kas piedzīvoja piekto zaudējumu septiņās spēlēs.

Dalasas "Mavericks" komanda mājās ar rezultātu 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27) pārspēja Orlando "Magic" vienību.

Kristaps Porziņģis laukumā pavadīja 33:44 minūtes, kuru laikā liepājnieks atzīmējās ar desmit punktiem (3/9 divpunktu metienos, 1/5 trīspunktu metienos, 1/2 soda metienos), astoņām atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, vienu piezīmi un divām kļūdām. Porziņģim esot laukumā, "Mavericks" pretiniekiem piekāpās ar trīs punktu deficītu.

Latvijas izlases spēlētājam lielas problēmas sagādāja Orlando "Magic" aizsardzības speciālists Džonatans Aizeks, kurš jau spēles ievadā bloķēja pirmo Porziņģa metienu. "Mavericks" zvaigzne pirmajā ceturtdaļā punktus tā arī neguva, nerealizējot nevienu no trīs izpildītajiem metieniem.

Otrajā ceturtdaļā Porziņģis izcēlās ar pirmo rezultativitāti, gūstot piecus punktus. Taču atlikušajā spēles gaitā Aizeks viņam sagādāja vēl problēmas, vienreiz pārtverot bumbu no latvieša rokām, bet trīs reizes bloķējot viņa metienu.

