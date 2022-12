Porziņģim iespaidīgs 'double double' un vēl viens NBA karjeras rekords

Kristaps Porziņģis trešdien, 30. novembrī, Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē izcēlās ar iespaidīgu "double double", tomēr viņa pārstāvētā vienība Vašingtonas "Wizards" ar 107:113 (28:29, 25:28, 24:23, 30:33) piekāpās Bruklinas "Nets".

"Wizards" tas bija ceturtais zaudējums piecās spēlēs un ceturtais zaudējums pēc kārtas izbraukumā.

Porziņģis bija rezultatīvākais ASV galvaspilsētas vienības rindās, gūstot 27 punktus un izcīnot 19 atlēkušās bumbas, kas ir viņa NBA karjeras labākais rādītājs. Iepriekšējā mačā Porziņģis laboja personisko rezultativitātes rekordu, tādējādi divās spēlēs pēc kārtas viņam ir jauni NBA karjeras rekordi.

Liepājnieks laukumā aizvadīja 37:31 minūti, realizēja divus no trim tālmetieniem, sešus no 11 divpunktu un vēl deviņus no 14 soda metieniem. Viņa kontā arī divi bloķēti metieni un viena pārtverta piespēle.

Pirmajā ceturtdaļā Porziņģis izcēlās ar "slam dunk", bet pirmā puslaika izskaņā viņa septiņi pēc kārtas gūtie punkti (divi tālmetieni un viens soda metiens) neļāva "Nets" palielināt savu pārsvaru, bet pārtraukumā "Wizards" devās ar "-4" (53:57). Otro puslaiku Porziņģis sāka ar "danku", trešajā ceturtdaļā viņam vēl viens groza tricinājums, bet pēc trim ceturtdaļām viņa kontā bija 21 punkts. Pēdējā ceturtdaļā Latvijas basketbolists realizēja tikai vienu metienu no spēles, kā arī vēl četrus soda metienus, maču noslēdzot ar 27 gūtiem punktiem.

"Wizards" praktiski visu maču bija iedzinējos un tikai dažas reizes bija vadībā ar divu punktu pārsvaru. Mača izskaņā svarīgākajos brīžos ne reizi "burvji" netika tuvāk par "-5", nespējot izglābties no neveiksmes.

"Wizards" rindās vēl pa 25 punktiem guva Kails Kuzma un Bredlijs Bīls, bet "Nets" uzvaru kaldināja Kevins Furants un Kails īrvings, kuri attiecīgi guva 39 un 27 punktus.