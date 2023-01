Porziņģim NBA 21 punkts 'Wizards' zaudējumā 'Knicks' komandai

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien guva 21 punktu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, viņa pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" savā laukumā piedzīvojot zaudējumu pret Ņujorkas "Knicks".

"Wizards" mājās piekāpās ar 108:112 (21:19, 32:31, 23:30, 32:32).

Porziņģis spēlēja 34 minūtes un 32 sekundes, realizējot divus no 11 divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, četri noteikumu pārkāpumi, kā arī +/- rādītājs -4.

Rezultatīvāks par Porziņģi galvaspilsētas komandā bija tikai Kails Kuzma ar 40 punktiem un pa septiņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm. Savainojuma dēļ joprojām nevarēja palīdzēt Bredlijs Bīls.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 34 punktiem un pa astoņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm bija Džeilens Bransons. 23 punktus un 16 atlēkušās bumbas sakrāja Džuliuss Rendls.

Vašingtonas komanda ar 18 uzvarām 43 mačos ieņem 12.vietu Austrumu konferencē, bet "Knicks" ar 24 panākumiem ir sestā.

Pirmdien "Wizards" savā laukumā uzņems Goldensteitas "Warriors".