Porziņģim NBA 30 gūti punkti un 15 atlēkušās bumbas 'Wizards' zaudējumā

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien Nacionālās basketbola asociācija (NBA) mačā guva 30 punktus un izcīnīja 15 atlēkušās bumbas Vašingtonas "Wizards" komandas sestajā zaudējumā pēc kārtas.

"Wizards" mājās spēlē atzina Losandželosas "Clippers" pārākumu ar 107:114 (29:28, 34:32, 21:26, 23:28).

Porziņģis, spēlējot 37 minūtes un 21 sekundi, grozā raidīja sešus no 16 divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un 12 no 13 soda metieniem. Viņa rēķinā bija arī 15 pie sava groza izcīnītas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, divi bloķēti metieni, trīs kļūdas un trīs personiskās piezīmes, kā arī komandā labākais +/- rādītājs +6.

Kails Kuzma ar 35 punktiem, 12 atlēkušajām bumbām un sešām kļūdām kļuva par rezultatīvāko komandā, kura šobrīd iztiek bez trešā komandas līdera Bredlija Bīla. 17 punktus, kā arī pa sešām rezultatīvām piespēlēm un pārķertām bumbām pievienoja Džordans Gudvins, bet 11 punktus un pa sešām rezultatīvām piespēlēm un atlēkušajām bumbām - Deni Avdija.

"Clippers" komandā Pols Džordžs guva 36 punktus, sakrājot arī septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet vēl pieci basketbolisti guva vismaz desmit punktus, Markusam Morisam sakrājot 19 punktus.

"Wizards" ar 11 uzvarām 27 spēlēs ieņem 12.vietu Austrumu konferencē, kur "Clippers" Rietumu konferencē ar 15 panākumiem 28 cīņās ir septītā.

Nākamo spēli Vašingtonas vienība aizvadīs pirmdien, kad mājās uzņems Bruklinas "Nets".