Porziņģim sezonas rekords: ar 36 punktiem palīdz 'Mavericks' uzvarā

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien guva 36 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Dalasas "Mavericks" komandai izcīnīt uzvaru.

"Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 143:130 (27:34, 42:31, 39:36, 35:29) pārspēja Ņūorleānas "Pelicans".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 32 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no astoņiem divpunktu metieniem, astoņus no 13 tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu, pieļāva divas kļūdas un četras reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par astoņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 46 punktiem bija Luka Dončičs, kurš arī izcīnīja astoņas bumbas zem groziem un veica 12 rezultatīvas piespēles.

Porziņģim astoņi realizētie trīspunktu metieni ir karjeras rekords. Tāpat Dalasas komanda sasniedza rekordu, pretinieku grozā sametot 25 tālmetienus, izdarot to 45 mēģinājumos.

"Pelicans" vienībā 36 punktus guva Zaions Viljamsons.

"Mavericks" ar 13 uzvarām 27 spēlēs ieņem 11.vietu Rietumu konferencē.