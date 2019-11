Porziņģim trešais 'double double' pēc kārtas

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā trešajā spēlē pēc kārtas "double double" sasniedza Kristaps Porziņģis, palīdzot Dalasas "Mavericks" pirmdien, 18. novembrī, ar 117:110 36:22, 23:27, 34:30, 24:31) pieveikt Dāvja Bertāna bijušo vienību Sanantonio "Spurs.

Liepājnieks šoreiz mačā guva 18 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, divciparu skaitli divos statistikas rādītājos sasniedzot trešajā mačā pēc kārtas. Viņš nospēlēja 31:33 minūtes, realizēja četrus no deviņiem tālmetiniem, divus no pieciem divpunktu un divus no četriem soda metieniem. Porziņģa kontā arī viena rezultatīva piespēle, kā arī divas kļūdas un četras personiskās piezīmes.

Fenomenāli "Mavericks" rindās turpina spēlēt slovēņu zvaigzne Luka Dončičs, kurš jau sesto reizi sezonā un otro reizi pēdējos trīs mačos sasniedza "triple double". Slovēnis šoreiz guva 42 punktus, izdarīja 12 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas.

Dončičam 42 gūtie punkti ir NBA karjeras rezultativitātes rekords. Slovēnis ar savu sniegumu mačā pret "Spurs" ir kļuvis par otro visu laiku jaunāko basketbolistu NBA vēsturē, kurš izcēlies ar "triple double" un sasniedzis 40 gūto punktu robežu. Pirmajā vietā šajā rādītājā ir Dončiča bērnības dienu elks Lebrons Džeimss.

👀 @luka7doncic (20 years, 263 days) becomes the 2nd-youngest player to record a 40-PT triple-double in @NBAHistory. The youngest was @KingJames (20 years, 100 days) on 4/9/2005.