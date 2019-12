Porziņģim trešais 'double double' pēc kārtas

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā trešajā spēlē pēc kārtas ar "double double" trešdien, 19. decembrī, izcēlās Kristaps Porziņģis, bet viņa pārstāvētā vienība Dalasas "Mavericks" ar 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33) zaudēja Austrumu konferences vicelīderei Bostonas "Celtics".

Porziņģi mačā guva 23 punktus un izcīnīja 13 atlēkušās bumbas. Tas Latvijas basketbolistam bija 11. "double double" sezonā, viņš bija komandas rezultatīvākais spēlētājs, tomēr nevarēja palīdzēt "Mavericks" mača izskaņā piezīmju normas dēļ.

Liepājnieks nospēlēja 37:35 minūtes, realizēja divus no septiņiem tālmetieniem, sešus no 12 divpunktu un piecus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs bloķēti metieni, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta piespēle, kā arī divas kļūdas. Atrodoties Porziņģim laukumā, "Mavericks" komanda duelī ar "Celtics" uzvarēja ar sešu punktu pārsvaru.

"Celtics" visu pēdējo ceturtdaļu atradās vadībā. Vienubrīd Bostonas basketbolistu pārsvars sasniedza 12 punktus, "Mavericks" to nedaudz sadeldēja, tomēr apdraudēt "Celtics" uzvaru Dalasas basketbolisti nespēja.

Uzvarētājiem panākumu nodrošināja praktiski trīs basketbolisti – Kemba Vokers guva 32 punktus, Džeilens Brauns guva 26 punktus, bet Džeisons Teitums izcēlās ar 24 punktiem. Porziņģis bija rezultatīvākais "Mavericks" rindās, vēl 20 punktus guva Sets Karijs, 13 punkti Timam Hārdevejam, bet Džalens Bransons guva 10 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas.

NBA Rietumu konferences kopvērtējumā "Mavericks" ar 18 uzvarām un deviņiem zaudējumiem ieņem ceturto vietu. NBA regulārās sezonas turpinājumā Dalasas komandai tagad gaidāmas divas spēles viesos – pret Filadelfijas "76ers" (20. decembrī) un NBA čempioniem Toronto "Raptors" (22. decembrī).