Porziņģim uzvārda vietā uz krekla būs rakstīts 'Vienlīdzība'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Dalasas "Mavericks" spēlētāji vienojušies par kopīgu sociālā taisnīguma vēstījumu, kuru apzīmēs ar vārdu "Vienlīdzība". Tieši šis vārds sezonas noslēguma turnīrā būs rakstīts uz basketbolistu krekliem viņu uzvārdu vietā, ziņots kluba mājaslapā.

Jau ziņots, ka NBA vadība ļāvusi tās basketbolistiem sezonas noslēguma turnīrā Orlando savu uzvārdu vietā uz krekliem izvēlēties kādus sociāla taisnīguma saukļus.

Līgas pārstāvji komandām nosūtījuši sarakstu ar vārdiem un frāzēm, kuras ir pieļaujamas šim nolūkam. "Mavericks" centra pozīcijas basketbolists Dvaits Pauels atklājis, ka kluba basketbolisti vienbalsīgi lēmuši par labu vārdam "Vienlīdzība".

Kristapam Porziņģim, Lukam Dončičam, Hosē Huanam Baream un Maksimilianam Kleberam tas būs uzrakstīts attiecīgi latviešu, slovēņu, spāņu un vācu valodās. Savukārt ASV dzimušajiem spēlētājiem, kā arī Serbijas izlases basketbolistam Bobanam Marjanovičam uz krekla tas būs rakstīts angļu valodā ["Equality"].

"Zinām, ka vienlīdzība ir vareni svarīga, it īpaši ņemot vērā šī brīža notikumus," izteicies Pauels par komandas sarunās apspriesto. "Daži no puišiem šo vārdu atrādīs dzimtajā valodā, kas savā ziņā norāda uz to, ka visi esam daļa no šīs sarunas, neskatoties uz to, no kurienes nāc, kāda ir tava rase, ticība vai reliģija."

"Šajā valstī ir rasu netaisnības un sistemātiska rasisma problēmas. Mums jābūt daļai no šīs sarunas un jācīnās par vienlīdzību," turpināja Pauels.

"Mavericks" komanda Orlando ieradās trešdien, bet savu treniņnometni uzsāks piektdien. Savukārt NBA sezona atsāksies 31. jūlijā, kad Dalasas klubam paredzēta spēle pret Hjūstonas "Rockets" basketbolistiem.

Jau ziņots, ka arī Bruklinas "Nets" uzbrucējs Rodions Kurucs paudis apņēmību kopā ar komandu paust kādu vēstījumu, uz sava krekla izvietojot uzrakstu.