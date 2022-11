Porziņģim vāja metienu precizitāte vēl vienā 'Wizards' zaudējumā

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis naktī uz pirmdienu no spēles realizēja tikai trīs no 13 metieniem, kopā gūstot desmit punktus, kamēr viņa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" komanda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta cīņā piedzīvoja zaudējumu.

"Wizards" izbraukumā ar 97:103 (25:24, 18:33, 31:24, 23:22) atzina Memfisas "Grizzlies" pārākumu, piedzīvojot ceturto neveiksmi pēdējo piecu maču laikā.

Porziņģis laukumā pavadīja 30:53 minūtes, kuru laikā no spēles realizēja tikai trīs no 13 metieniem. Kopumā viņam desmit punkti, kas ir viņa mazrezultatīvākā spēle sezonā. Latvietis realizēja divus (2/7) divpunktu metienus, vienu (1/6) tālmetienu un trīs (3/4) soda metienus. Tāpat viņa rēķinā četras atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, trīs bloķēti metieni, četras kļūdas, piecas piezīmes un +/- rādītājs +2, kas bija labākais no starta piecnieka spēlētājiem.

Porziņģis šosezon desmit spēlēs vidēji iemetis 19,2 punktus un izcīnījis 8,2 atlēkušās bumbas.

"Wizards" šajā mačā veselības problēmu dēļ nevarēja palīdzēt komandas līderis Bredlijs Bīls. Viesu sastāvā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Monte Moriss, kamēr 15 punkti Rui Hačimuras kontā. Ar 12 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām savukārt atzīmējās Kails Kuzma.

Savukārt "Grizzlies" uzvaru ar 28 punktiem sekmēja Demonds Beins, bet 23 punktus un deviņas atlēkušās bumbas pievienoja Dža Morants.

Kaut arī "Wizards" spēli sāka ar 9:0 izrāvienu, dueli ar precīzu tālmetienu atklājot tieši Porziņģim, otrā puslaika sākumā Vašingtona bija iedzinējos pat ar 23 punktiem (46:69). Tiesa, viesi ātri šo deficītu sadeldēja, un astoņas minūtes līdz pamatlaika beigām pēc pēc Deniela Gaforda 2+1 gājiena jau izvirzījās vadībā ar 87:85. Ilgi "Wizards" gan nebija vadībā, "Grizzlies" turpmākajās minūtēs veica vēl vienu izrāvienu un guva uzvaru.

"Wizards" šis bija ceturtais zaudējums piecu maču laikā un sestais kopumā. Ar četrām uzvarām desmit mačos komanda Austrumu konferences kopvērtējumā noslīdējusi uz 12. vietu. Nākamā spēle tai paredzēta jau naktī uz otrdienu viesos pie Šarlotas "Hornets".

"Grizzlies" tikmēr ir viena no līgas labākajām komandām - tai desmit mačos ir septiņas uzvaras, kas Rietumu konferencē ļauj atrasties trešajā vietā.