Porziņģim vēl viena superspēle 'Wizards' revanšā pret '76ers'

Latvijas zvaigzne Kristaps Porziņģis naktī uz ceturtdienu guva 30 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā, kamēr Vašingtonas "Wizards" izdevās pārtraukt trīs zaudējumu sēriju.

"Wizards" viesos ar 121:111 (31:25, 26:26, 34:29, 30:21) uzvarēja Filadelfijas "76ers", revanšējoties šai komandai par divas dienas iepriekš piedzīvoto zaudējumu. Tajā spēlē latvietis iekrāja 32+9.

Šī ir pirmā reize divu gadu laikā, kad Porziņģis divos mačos pēc kārtas iemetis vismaz 30 punktus.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 34:24 minūtes, kuru laikā 30 punktus guva ar astoņiem (8/9) divpunktu metieniem, vienu (1/4) trejaci un 11 (11/11) soda metieniem. Latvieša kontā arī deviņas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, trīs bloķēti metieni, viena kļūda un viena piezīme. Viņa +/- rādītājs +7 bija trešais labākais komandā.

Šosezon Latvijas basketbolists astoņās spēlēs vidēji iemetis 21,0 punktu un izcīnījis 8,5 atlēkušās bumbas.

Savā komandā Porziņģis bija rezultatīvākais basketbolists. 29 punktus iemeta Bredlijs Bīls, bet 18 punkti un astoņas bumbas zem groziem Kaila Kuzmas rēķinā.

Mača labākais punktu guvējs bija "76ers" aizsargs Tairīss Maksijs, kurš guva 32 punktus, kamēr 24 punkti un desmit rezultatīvas piespēles Džeimsam Hārdenam. Filadelfijas vienība joprojām spiesta spēlēt bez viena no saviem līderiem Džoela Embīds, kurš cīnās ar slimību.

Kristaps Porzingis fakes the handoff and throws down the hammer 🔨