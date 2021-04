Porziņģis ar 14 punktiem palīdz 'Mavericks' izcīnīt uzvaru Ņujorkā

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis piektdien guva 14 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē un palīdzēja Dalasas "Mavericks" komandai izcīnīt uzvaru viesos pret savu iepriekšējo klubu Ņujorkas "Knicks".

Ņujorkas "Knicks" mājās piekāpās Dalasas "Mavericks" ar 86:99 (25:22, 21:27, 23:23, 17:27).

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 33 minūtes un 39 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no desmit divpunktu metieniem, vienu no septiņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, reizi rezultatīvi piespēlēja, bloķēja vienu metienu, pieļāva trīs kļūdas un reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 16 punktiem vairāk nekā ielaida.

"Knicks" skatītāji nebija aizmirsuši viena no kluba iepriekšējo gadu stūrakmeņiem došanos prom no kluba un atkal sagaidīja Porziņģi ar ūjināšanu, svilpšanu un izsaucieniem.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Luka Dončičs, kurš arī izcīnīja astoņas bumbas zem groziem un veica septiņas rezultatīvas piespēles, bet vēl 15 punkti, septiņas izcīnītas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles Džeilenam Bransonam.

"Knicks" vienībā 20 punktus guva Aleks Bērkss, bet 14 punkti, astoņas atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles tika Džuliusam Rendlam.

"Mavericks" ar 26 uzvarām 47 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.