Porziņģis ar 27 punktiem neglābj 'burvjus'; Bertāns sezonas debijā realizē trejaci

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārajā čempionātā trešdien, 16. novembrī, 27 punktus guva Kristaps Porziņģis, tomēr tas neglāba Vašingtonas "Wizards" no zaudējuma, bet citā mačā pirmo reizi sezonā Dalasas "Mavericks" rindās laukumā devās Dāvis Bertāns, kurš izcēlās ar realizētu tālmetienu.

Porziņģis un "Wizards" savā mačā pirmajā ceturtdaļā ieguva 17 punktu pārsvaru, ko otrajā puslaikā nespēja nosargāt un dramatiskā cīņas galotnē ar 120:121 (37:29, 30:25, 20:35, 33:32) piekāpās Oklahomas "Thunder". "Burvjiem" tas bija pirmais zaudējums pēdējās piecās spēlēs.

Liepājnieks mačā realizēja četrus no astoņiem divpunktu, četrus no septiņiem trīspunktu un septiņus no deviņiem soda metieniem. Nospēlēto 36:28 minūšu laikā Porziņģis izcīnīja arī deviņas atlēkušās bumbas, izdarīja četras rezultatīvas piespēles, bloķēja vienu pretinieku metienu un pārtvēra vienu piespēli.

"Wizards" dominēja pirmās ceturtdaļas vidū, sešu minūšu laikā no 5:6 panākot 31:14. "Thunder" izdevās starpību nedaudz sadeldēt, bet otrās ceturtdaļas beigās "Wizards" pārsvars uz brīdi atkal pārsniedza 15 punktu robežu. "Burvji" katastrofāli aizvadīja trešo ceturtdaļu, izsējot pārsvaru un atdodot vadību. Pēdējās 12 minūtes ritēja jau punkts punktā, bet mača galotnē veiksme bija "Thunder" pusē. 6,7 sekundes pirms pamatlaika beigām Bredlijs Bīls panāca 120:118 "Wizards" labā, bet pēdējo vārdu teica spēles galvenais varonis Šejs Džildžess-Aleksandrs – 1,1 sekundi pirms spēles beigām viņš realizēja trīspunktu metienu un atnesa uzvaru "Thunder" ar 121:120.

Džildžess-Aleksandrs guva 42 punktus, izdarīja septiņas rezultatīvas piespēles un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet vēl 16 punktus guva Ludžents Dorts. "Wizards" rindās otrs rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Bredlijs Bīls, 18 punktus guva Kails Kuzma, bet 14 punkti Rui Hačimuram.

Citā mačā savā sezonas debijā 3:28 minūtes otrajā ceturtdaļā nospēlēja Dāvis Bertāns, bet "Mavericks" ar 92:101 (28:31, 23:26, 23:19, 18:25) zaudēja Hjūstonas "Rockets".

Bertāns sev atvēlētajā īsajā laika sprīdī realizēja vienu no diviem tālmetieniem, kļūdījās divpunktu metienā un nopelnīja trīs personiskās piezīmes.



Lai gan "Mavericks" otrajā ceturtdaļā uz brīdi ieguva deviņu punktus pārsvaru, pirmā puslaika beigās vadībā atkal bija "Rockets". Otrajā puslaikā laukumā spēlēs gaitu noteica "Rockets", tiekot tikai pie otrās uzvaras 11 spēlēs.

Uzvarētājiem pa 17 punktiem guva Džalens Grīns un Kevins Porters, kura kontā vēl arī 11 atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. Nespēlējot Lukam Dončičam, "Mavericks" rindās rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Toms Hārdevejs, bet 26 punktus guva Kristians Vuds.