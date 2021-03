Porziņģis ar 29 punktiem palīdz 'Mavericks' izcīnīt uzvaru

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis trešdien guva 29 punktus kā rezultatīvākais spēlētājs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Dalasas "Mavericks" komandai izcīnīt uzvaru.

"Mavericks" viesos ar rezultātu 128:108 (30:33, 26:22, 32:18, 40:35) pārspēja Minesotas "Timberwolves".

Dalasieši svinēja otro uzvaru pēc kārtas, bet pretiniekiem zaudējumu sērija ievilkusies līdz trim spēlēm. "Mavericks" uzvarējusi 14 no pēdējām 19 spēlēm.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 28 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā realizēja astoņus no 14 divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Liepājniekam šī bija otra rezultatīvākā spēlē sezonā, atpaliekot vien no 12.februāra snieguma, kad viņš mačā pret Ņūorleānas "Pelicans" guva 36 punktus.

Tāpat viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica četras rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja divus metienus, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par 14 punktiem vairāk nekā ielaida.

Latvijas basketbolists ceturtajā ceturtdaļā laukumā nedevās un viņam nedaudz pietrūka, lai desmito reizi karjerā maču noslēgtu ar vismaz 30 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Porziņģis, bet otrs rezultatīvākais spēlētājs ar 21 punktu bija Tims Hārdevejs. Džeilens Bransons guva 16 punktus un izcīnīja 11 bumbas zem groziem, bet vienības līderis Luka Dončičs šajā reizē samierinājās ar 15 punktiem jeb aptuveni divarpus reizes mazāk nekā vidēji sezonā.

Kopumā septiņi no "Mavericks" basketbolistiem guva katrs vismaz desmit punktus.

"Timberwolves" vienībā 29 punktu, 18 no tiem ceturtajā ceturtdaļā, guva debitants Entonijs Edvardss. Kopā ar Porziņģi 2015.gada draftā izvēlētais Karls Entonijs Taunss iemeta 22 punktus.

"Mavericks" ar 23 uzvarām 42 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē, bet "Timberwolves" ar desmit panākumiem 44 cīņās ir 15.pozīcijā un ieņem pēdējo vietu visā līgā.

Dalasieši piektdien mājās uzņems Domanta Saboņa pārstāvēto Inidānas "Pacers", bet turpinājumā dosies piecu izbraukuma spēļu sērijā.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.