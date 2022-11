Porziņģis ar 31 punktu palīdz 'Wizards' pārspēt 'Jazz'

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien savā sezonas otrā rezultatīvākajā spēlē guva 31 punktu un iekrāja "double-double", Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnot uzvaru.

"Wizards" savā laukumā ar rezultātu 121:112 (28:30, 33:25, 31:29, 29:28) pieveica Rietumu konferences vadošo komandu Jūtas "Jazz" un svinēja trešo panākumu pēc kārtas.

Porziņģis pēc viena mača izlaišanas atgriezās laukumā un guva 31 punktu, 32 minūšu un 36 sekunžu laikā realizējot astoņus no 12 divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Latvijas basketbolists atzīmējās ar vairākām spilgtām epizodēm, tajā skaitā pēc komandas biedra neprecīzā metiena triecot bumbu grozā no augšas.

Liepājnieks arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja divus metienus, pieļāva vienu kļūdu un iztika bez noteikumu pārkāpumiem. Ar Porziņģi laukumā "Wizards" iemeta par 24 punktiem vairāk, nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs komandā.

Vēl mājinieku rindās Kails Kuzma atzīmējās ar 23 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, kamēr Korijs Kisperts realizēja visus sešus metienus no spēles un guva 18 punktus. Ceturto maču pēc kārtas Vašingtonas komandai nevarēja palīdzēt Bredlijs Bīls, kuram jāievēro līgas Covid-19 un drošības protokols.

Viesiem 18 punkti bija Džordanam Klārksonam, bet pa 17 punktiem guva Lauri Markanens un Kolins Sekstons.

"Wizards" ar septiņām uzvarām 13 mačos ir piektajā vietā Austrumu konferencē, bet "Jazz" ar desmit panākumiem 14 cīņās joprojām ir pirmā Rietumos.

Vašingtonas basketbolisti aizvadīs spēli otro dienu pēc kārtas, svētdien savā laukumā tiekoties ar Memfisas "Grizzlies".