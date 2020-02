Porziņģis ar 'double double' kaldina 'Mavericks' panākumu pret 'Spurs'

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 28 punktus un palīdzēja savai komandai Dalasas "Mavericks" izcīnīt uzvaru.

"Mavericks" viesos ar 109:103 (36:20, 23:29, 29:28, 21:26) uzvarēja Sanantonio "Spurs".

Porziņģis laukumā pavadīja 29 minūtes un 19 sekundes, kuru laikā grozā raidīja četrus no sešiem divpunktu un četrus no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja astoņus no desmit "sodiņiem".

Tāpat viņš izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārtvēra bumbu, trīs reizes bloķēja pretinieku metienu, pieļāva divas kļūdas, nopelnīja četras personīgās piezīmes, bet "Mavericks" ar liepājnieku laukumā guva par 16 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija otrs labākais rādītājs komandā.

Porziņģis pirmajā ceturtdaļā izcēlās ar 16 punktiem, kas viņam bija otrs karjeras rezultatīvākais sniegums. Iepriekš viņš 2017. gadā mačā pret Indianas "Pacers" 12 minūšu laikā spēja iemest 17 punktus. Trešdienas duelī Porziņģis bija rezultatīvākais "Mavericks" basketbolists.

Tieši Porziņģis mačā guva svarīgus punktus, kas sekmēja "Mavericks" uzvaru. Praktiski visu maču Dalasas komanda bija vadībā, bet "Spurs" pēdējā ceturtdaļā saasināja cīņu un uz brīdi pat izvirzījās vadībā. Kad rezultāts bija 96:96, Porziņģis pēc Lukas Dončiča piespēles groza apakšā guva divus punktus ar pārkāpumu, realizēja soda metienu, bet nākamajā "Mavericks" uzbrukumā liepājnieks vēl iemeta trejaci, panākot 102:96. Turpinājumā "Mavericks" šo pārsvaru nosargāja, svinot panākumu mačā.

"Mavericks" komandā vēl 26 punktus guva Luka Dončičs, kurš arī izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un atdeva 14 rezultatīvas piespēles. Slovēnim šī bija jau 21. reize karjerā, kad viņš izcēlies ar "triple-double".

"Spurs" vienībā 28 punktus iemeta Demārs Derouzens, bet vēl 14 pievienoja Marko Belinelli.

Nākamo spēli Dalasas komanda aizvadīs piektdien viesos pret Miami "Heat".

"Mavericks" ar 36 uzvarām 59 spēlēs Rietumu konferencē ieņem septīto vietu, bet Oklahomasitijas "Thunder" un Jūtas "Jazz" ir tikpat panākumu.