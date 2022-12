Porziņģis ar 'double-double' palīdz 'Wizards' pārspēt '76ers'

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis otrdien guva 24 punktu un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, palīdzot Vašingtonas "Wizards" pārspēt Filadelfijas "76ers" vienību.

"Wizards" savā laukumā bija pārāki ar 116:111 (32:30, 35:26, 27:29, 22:26), izcīnot otro uzvaru trijās savstarpējās spēlēs šosezon.

Porziņģis otrdien laukumā pavadīja 34 minūtes un 38 sekundes, kuru laikā grozā raidīja četrus no desmit divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un septiņus no deviņiem soda metieniem. Viņa rēķinā bija arī rezultatīva piespēle, divas pārtvertas bumbas, trīs bloķēti metieni, divas kļūdas, divas piezīmes un labākais +/- rādītājs komandā (+14).

Otrs rezultatīvākais "Wizards" rindās ar 19 punktiem bija Bredlijs Bīls, bet 14 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un tik pat rezultatīvas piespēles savā kontā ierakstīja Kails Kuzma.

"76ers" komandā neapturams bija Džoels Embīds, kurš guva 48 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, savukārt Džeimsa Hārdena rēķinā 26 punkti, 13 rezultatīvas piespēles un septiņas bumbas zem groziem.

"Wizards" ar 14 uzvarām 35 spēlē ieņem 12.vietu Austrumu konferencē, kamēr "76ers" ar 20 uzvarām 33 cīņās ir piektie.

Trešdien Vašingtonas basketbolisti savā laukumā uzņems Fīniksas "Suns", kuri Rietumu konferencē ar bilanci 20-15 ieņem piekto vietu.